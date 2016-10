Bild: © Stadtgemeinde Zwettl / Möglicher Standort für die Integration von Solarstrom ist z.B. die Stadthalle.







Bild: © Energieagentur der Regionen





Zwettl nimmt am Klimafonds-Projekt Energievehikel teil!

29.10.2016Unterstützung für allem die Solarstromprojekt in Zwettl umsetzen wollenIn Österreich gibt es seit mehreren Jahren rund 100 Klima- und Energie-Modellregionen (KEM). KEMs sind gelebte, mit Bürgerbeteiligung entwickelte, dezentrale Modelle für eine zukunftsfähige Lebensweise und für die Erprobung und Entwicklung eines umweltschonenden Lebensstils. Fern von freudlosem Verzicht und extrem starren Regeln bieten sie immer mehr Menschen Anregungen für umwelt- und ressourcenschonende Wohn-, Lebens- und Arbeitsformen. So auch die Klima- und Energie-Modellregion Zwettl.Ein wesentliches Ziel der KEM ist es, die Eigenversorgung in der Region zu stärken. Um das zu erreichen, ist der Bereich Solarstrom ein wichtiger Bereich. Solarstrom kann nicht nur auf öffentlichen Dächern geerntet werden ( z.B. Kindergarten Waldrandsiedlung), sondern im Prinzip auf jedem Dach. Für mögliche Fragen und Hürden bzw. deren Bearbeitung gibt es das Leitprojekt „Energievehikel“. Ziel ist, alle, die ein Solarstromprojekt umsetzen möchten, bestmöglich zu unterstützen, insbesondere im Ortskern, wo Fragen in Richtung Integration in die bestehende Struktur und Fragen des Denkmalschutzes auftauchen. Das KEM Energievehikel hilft dabei, alle Beteiligten bzw. Betroffenen ins Boot zu holen, indem man einen gemeinsamen Konsens sucht. Beispiele für Solarstromnutzung im Ortskern von Zwettl (Schutzzone) sind Anlagen auf den Gebäuden der Sparkasse und der Apotheke.Das KEM Energievehikel ist ein gedachter Reisebus, der dann startet, wenn ein Ökoenergieprojekt von der Idee in Richtung Projektentwicklung startet und realisiert werden soll. Das Energievehikel macht den Weg und Ablauf des Projektes transparenter für alle Betroffenen. Es hilft auch zu vermeiden, Einzelinteressen den Vorrang zu geben, sondern eine breite Gruppe von Betroffenen einzubinden. Das Energievehikel dient nicht dazu, das Projekt auf Biegen und Brechen durchzusetzen und somit kann auch eine Projektabänderung oder ein Projektende ohne Realisierung ein Erfolg sein, - sofern daraus konstruktive Schlüsse für die Zukunft gezogen werden können.Möglicher Standort für die Integration von Solarstrom ist z.B. die Stadthalle.Weitere Informationen unter www.zwettl.gv.at/modellregion Artikel teilen: GastautorIn: Renate Brandner-Weiß für oekonews.Artikel Online geschalten von: / hackenberg /