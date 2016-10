Bild: © obs/National Geographic Channel/RatPac Documentary Films -"Before the Flood"





"Before the Flood": National Geographic Channel präsentiert Dokumentarfilm von Leonardo DiCaprio über den Klimawandel

31.10.2016Die Oscar-Preisträger machen auf die Umweltzerstörung aufmerksam und sensibilisieren die Bevölkerung für praktische Lösungsansätze - Klimawandel-Doku ist über Facebook, Twitter und auf Homepage des National Geographic Channels kostenfrei verfügbarWie schlimm steht es wirklich um den blauen Planeten? Wie können Naturkatastrophen verhindert werden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um den Umweltschutz und den Klimawandel liefert der neue Dokumentarfilm der Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese und Fisher Stevens. Der National Geographic Channel begleitet DiCaprio auf seiner Mission in "Before the Flood".In "Before the Flood" begibt sich der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio auf eine Reise rund um die Erde, um den Zuschauern die direkten Auswirkungen der Klimakrise deutlich vor Augen zu führen. Der Mensch hat den unberührten Landschaften von Grönland bis nach Indonesien unwiderruflichen Schaden zugefügt. Ein wahrgewordenes Horrorszenario: Bedrohte Tierarten sterben aus, das Klima spielt verrückt und Ureinwohner kämpfen um ihr Überleben.Es geht aber nicht darum, den Status quo anzuprangern. Vielmehr sucht der Film nach Lösungsansätzen, die die Erde retten können. Kurz vor den US-Wahlen soll der Dokumentarfilm die Wähler auch für einen Kandidaten sensibilisieren, der den Umweltschutz zu einer Priorität macht. Dafür schenkt DiCaprio nicht nur berühmten Persönlichkeiten wie dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama, Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon und Papst Franziskus Gehör. Er lässt auch Naturschützer, Wissenschaftler und Aktivisten aus Industriestaaten und Entwicklungsländern zu Wort kommen - allesamt Menschen, die sich für den Umweltschutz engagieren.Der Dokumentarfilm ist eine Produktion von RatPac Documentary Films, Appian Way und Insurgent Media. Er wurde von Leonardo DiCaprio, Brett Ratner, Fisher Stevens, Jennifer Davisson und Trevor Davidoski produziert und wird in insgesamt 171 Ländern und in 45 Sprachen ausgestrahlt. Als ausführender Produzent fungiert Oscar-Preisträger Martin Scorsese.Für DiCaprio ist der Klimawandel eine elementare Bedrohung: "Es gibt keine größere Gefahr für die Zukunft unserer Gesellschaft als den Klimawandel. Dies sollte auch eine Priorität für die großen anstehenden Wahlen sein. Fisher Stevens und ich wollten einen Film machen, der die Menschen überall auf der Welt auf dieses große Problem aufmerksam macht und sie gleichzeitig inspiriert, Teil dessen Lösung zu sein. Großer Applaus für National Geographic, dass sie den Film gerade in diesen kritischen Zeiten möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen."Um allen Zuschauern die Chance zu geben, die mit Spannung erwartete Dokumentation zu sehen, stellt National Geographic "Before the Flood" weltweit auf diversen digitalen Plattformen kostenfrei zur Verfügung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Zuschauer die Möglichkeit, "Before the Flood" kostenfrei und in deutscher Sprache bis zum 6. November auf der Facebook-Seite und der Homepage des National Geographic Channels sowie auf dem Twitter-Account der FOX Networks Group Germany GmbH anzuschauen.Wie immer hat der Zuschauer bei der linearen Ausstrahlung auf dem National Geographic Channel die Wahl zwischen der deutschen Sprachfassung und dem englischen Original. Für die deutsche Sprachfassung konnte Leonardo DiCaprios bekannter Sprecher Gerrit Schmidt-Foß gewonnen werden.Sendetermin: - "Before the Flood" - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Ab dem Zeitpunkt der Ausstrahlung bis zum 6. November auch kostenfrei über Facebook, Twitter und auf der Homepage des National Geographic Channels abrufbar - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky Online und mit Sky Ticket verfügbar