Angebot an Plug-In-Hybrid- und Elektroautos wächst weiter

29.10.2016Schweiz: Herbst-Update der Auto-Umweltliste des VCSBern - Das aktuelle Update der Auto-Umweltliste des VCS Verkehrs-Club der Schweiz zeigt, welche umweltfreundlichen Autos kürzlich auf den Markt gekommen sind. Auffällig ist die steigende Zahl neuer Hybrid- und Elektro-Modelle. Von den neuen Modellen schaffen es keine Dieselfahrzeug in die umweltfreundlichsten Kategorien.Die grossen Autobauer zeigen sich einig: die Zukunft gehört den leisen und emissionsfreien Antrieben. Kürzlich wurde an der «Mondial de l’Automobile» in Paris ein bunter Strauss von Studien und Konzeptautos präsentiert, welche bereits in ein, zwei Jahren auf den Markt kommen sollen. Mit Ausnahme des Renault-Nissan-Konzerns, welcher bereits seit einem halben Jahrzehnt eine ansehnliche Palette von Elektrofahrzeugen anbietet, taten sich die traditionellen Autobauer bis dato schwer mit der Abkehr von den klassischen, durch fossile Treibstoffe betriebenen Motoren.Nun soll also der Wind zugunsten der Stromer drehen. Noch handelt es sich bei den Elektroautos zwar um Nischenprodukte – doch das Interesse der Kundschaft steigt kontinuierlich an. Das aktuelle Update der Auto-Umweltliste des VCS gibt Auskunft über die neusten elektrisch angetriebenen Modelle. Besonders zu erwähnen ist der Hyundai Ioniq. Er ist der weltweit erste neu entwickelte Personenwagen, der einzig für drei alternative Antriebssysteme ausgelegt wurde. Vorerst als Hybrid-Modell oder reines Elektrofahrzeug erhältlich, wird er im Sommer 2017 auch als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen.Im Bereich der Personenwagen mit klassischen Benzin- oder Dieselmotoren sind in den letzten Monaten wenige Neuheiten zu vermelden. Hier zeigen sich auch die Auswirkungen des Diesel-Abgasskandals. Dieselfahrzeuge stossen im Realbetrieb auf der Strasse ein Vielfaches an giftigen Stickoxiden (NOx) des auf dem Prüfstand zulässigen Grenzwertes aus. Die gesetzlichen NOx-Grenzwerte wurden zwar seit dem Jahr 2000 immer strenger, die Emissionen im Realbetrieb blieben jedoch stets zu hoch. Der Gesetzgeber hat in der Schweiz bereits auf die äusserst unbefriedigende Situation reagiert und ab September 2017 strengere Zulassungsbestimmungen erlassen.Die aktualisierte Onlinedatenbank der Auto-Umweltliste (AUL) ist abrufbar unter www.autoumweltliste.ch. Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /