Neue Prognose der internationalen Energieagentur: Kalter Kaffee von gestern

27.10.2016Die IEA unterschätzt trotz des leichten Anstiegs ihrer Erneuerbaren-Projektionen das Wachstum der Wind- und Solarenergie in ihrem neuen Bericht, wie die Analyse der Energy Watch Group (EWG) zeigtBerlin - Die Internationale Energieagentur (IEA) unterschätzt das Wachstum erneuerbarer Energieträger in ihrem jüngsten Marktbericht für erneuerbare Energien der mittelfristigen Märkte 2016 erneut , so die Analyse der Energy Watch Group. Trotz einer insgesamt 13% igen Steigerung der Projektion der IEA für die erneuerbaren Energien in Bezug zur letzten Prognose im Jahr 2015 deuten die neuen Zahlen für den Zeitraum bis 2021 noch darauf hin, dass die jährlichen Installationen der Windenergie und der Photovoltaik (P V) 2015 und 2016 ihren Höhepunkt erreichen werden, und dann nicht mehr wachsen. "Die IEA spielt ein gefährliches Spiel mit irreführenden Annahmen in ihren Vorausschau. Obwohl Solarthermie und Wind in vielen Regionen der Welt bereits die günstigsten Stromquellen sind, plant die IEA weiterhin, dass die Anzahl der neu installierten jährlichen Anlagen in diesen beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren nicht wachsen werden, verglichen mit dem bereits erreichten Niveau in den Jahren 2015 und 2016 ", so Christian Breyer, Professor für Solar Economy an der Lappeenranta University of Technology in Finnland und Vorsitzender des wissenschaftlichen Ausschusses der EWG . Die EWG-Analyse zeigt auch, dass die Investitionskostenannahmen der IEA für Photovoltaik in den großen Märkten für 2016 mindestens 20% höher liegen als in der Realität. Aktuelle Preise für PV-Kraftwerke in Indien sind etwa 750 USD/ kWp. Der IEA-Bericht sagt, dass die Preise in den führenden Märkten (China und Deutschland) nicht niedriger als 1150 - 1300 USD/kWp sein werden, während sie in Wirklichkeit bereits 35-40% niedriger sind. Die Kosten für die globale gewichtete durchschnittliche Stromerzeugung, die von der IEA für 2021 vorausgesagt werden, sind die heutigen Kosten. Das bedeutet, dass die IEA den derzeit beobachteten Kostenrückgang von ca. 5-10% pro Jahr ignoriert. Nach Angaben der IEA, wird in der Zeit von 2016 bis 2021 die Solar-PV-Kapazität in der Region Asien-Pazifik auf 85 GW steigen. Mittlerweile plant jedoch allein Indiene, im gleichen Zeitraum etwa 90 GW (100 GW bis 2022) zu installieren, und der indische Energieminister sagte im Frühjahr 2016, dass Photovoltaik die kostengünstigste Stromquelle sei, insbesondere billiger als neue Kohlekraftwerke. "Wir möchten wissen, warum die IEA davon ausgeht, dass dieses politische Ziel in Indien nicht erreicht werden wird. Wir haben keine gültigen Argumente in dem Bericht gefunden ", sagt Breyer. Die IEA prognostiziert auch nach 2020 ein Defizit an jährlich verkauften Elektrofahrzeugen, trotz der Trends, die zeigen, dass Elektroautos noch vor dem Jahr 2025 günstiger als vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotoren sein werden. Dies wurde von führenden Finanzanalysten wie Bloomberg New Energy Finance prognostiziert . "In den letzten 10 Jahren hat die IEA irreführende Projektionen für Solar-PV und Wind sowie für E-Mobilität gemacht und ignoriert den radikalen Preisrückgang in diesen Sektoren. Dies erscheint als Versuch, das unter ökonomischem Druck stehende fossile Brennstoffgeschäft zu schützen ", sagt der Präsident der Energy Watch Group und ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, Hans-Josef Fell. "Wir fordern die IEA auf, ihre Annahmen dringend zu überprüfen und endlich realistische Projektionen in ihrem kommenden World Energy Outlook zu machen."In ihren Studien 2015 zeigte die Energy Watch Group zusammen mit der Lappeenranta University of Technology, das die jährlichen World Energy Outlook Berichte der IEA zwischen 1994 und 2015 irreführende Prognosen zu Solar-PV und zu Windenergie veröffentlicht hatten. Der World Energy Outlook hat auf der ganzen Welt erhebliche Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen der Regierungen in Bezug auf Energie. Die Energy Watch Group wird auch den vor kurzem vorgestellten WeltEnergieausblick der IEA bewerten.Die Energy Watch Group (EWG ) Ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Netzwerk von Wissenschaftlern und Parlamentariern. Die EWG beauftragt Forschungen und unabhängige Studien und Analysen zu globalen Energieentwicklungen.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / hackenberg /