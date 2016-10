Bild: © coryr930





Erneuerbare Energie überholt Kohle

27.10.2016Sonne und Wind vor Kohle- Rasantes Wachstum weit über den Erwartungen internationaler Energieexperten.Es geht weiter mit dem Wachstum erneuerbarer Energien, und zwar weit schneller, als es bisher angenommen wurde. Ganz vorne ist dabei China, dort wurden im Vorjahr im Durchschnitt jede Stunde zwei neue Windkraftanlagen installiert, so die Internationale Energieagentur (IEA). Genauso schnell läuft es auch bei der Photovoltaik: Jeden Tag wurden eine halbe Million PV-Module aufgestellt.Die IEA hat daher ihre Zahlen aus dem Vorjahr revidiert und 13 Prozent mehr Wachstum für erneuerbaren Energien als im Jahr 2015 prognostiziert. SIe nimmt nun an, dass in den nächsten 5 Jahren der Anteil erneuerbarer Energien bei der Stromversorung weltweit auf 28 Prozent steigen wird.Positiv zu sehen ist, dass nun eindeutig erneuerbare Energien die Nase vorne haben. Es wurde der Kohleanteil vom ersten Platz bei der weltweit installierten Energiekapazität nach hinten gedrängt. Insgesamt ist der Anteil erneuerbarer Energien um 153 Gigawatt Kapazität erhöht worden. An erster Stelle steht China, mit über 40 Prozent dieses Anteils.Schwerpunkt auf Schwellenländer verlagertGerade in Asien treibe nicht nur der Klimawandel den Markt, sondern auch der Wunsch nach besserer Luft und nach mehr verschiedenen Energiequellen, hieß es. Der Vormarsch gehe auf klare Vorgaben der Politik, etwa beim Klimagipfel im vergangenen Dezember in Paris, und die deutlich niedrigeren Kosten zurück. Vor allem die USA, China, Indien und Mexiko preschten voran."Wir sind Zeugen einer Transformation der globalen Strommärkte, angeführt von erneuerbaren Energien", sagte der Exekutivdirektor der IEA, Fatih Birol. "Was das Wachstum angeht, wandert der Schwerpunkt in die aufstrebenden Märkte." Im Bereich Heizen und Transport müsse aber noch deutlich mehr an erneuerbaren Energien gearbeitet werden, und für viele ärmere Länder seien die Kosten der Installation noch zu hoch, schreibt die IEA.In Deutschland ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums von 2015 innerhalb eines Jahres von 26 auf rund 30 Prozent gestiegen. Steinkohle und Braunkohle machten zusammen gut 42 Prozent aus.Quelle: n-tv.deArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /