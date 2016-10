Bild: © Hans Braxmeier / pixabay.com





Rumänien: Größtes europaweites Treffen für Ernährungssouveränität

27.10.2016Nyéléni Europe Forum für Ernährungssouveränität läuft noch bis 30. Oktober in Cluj-NapocaCluj-Napoca - Am Dienstag startete das Nyéléni Europe Forum, das bisher größte europaweite Forum für Ernährungssouveränität. Über 600 Menschen aus mehr als 40 Ländern versammeln sich in Cluj-Napoca, Transsilvanien. Das europäische Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem wird zunehmend von der Agrarindustrie unter Beschlag genommen. Ziel des Nyéléni Europe Forums ist es gemeinsam positive, vielfältige Alternativen für ein ökologisch und sozial gerechtes Ernährungs- und Agrarsystem weiter voranzutreiben.Es ist bereits das zweite Europäische Nyéléni Forum für Ernährungssouveränität, das nun von 26. bis 30. Oktober stattfindet. Das erste fand 2011 in Krems, Niederösterreich statt. Attac Österreich, FIAN Österreich und die ÖBV-Via Campesina Austria und waren bei der Vorbereitung dieses zweiten Forums im europaweiten Koordinierungsprozess aktiv und sind nun zusammen mit 40 Vertreter*innen aus Österreich vor Ort in Rumänien. Das Forum bringt Kleinbäuer*innen, Fischer*innen, Viehhalter*innen, Konsument*innen, städtische Gärtner*innen, Indigene, Forscher*innen, Landarbeiter*innen, Umweltaktivist*innen, Menschenrechtsaktivist*innen und Gewerkschafter*innen zusammen. Am Forum werden Strategien und Aktionen zu folgenden Themen diskutiert und erarbeitet: Produktionsmodelle und Konsumverhalten, Lebensmittelverteilung, Zugang zu Land, Wasser und Saatgut, Arbeitsbedingungen in der Lebensmittelproduktion.Besonderer Fokus des Forums ist die Stärkung der Rechte kleiner Lebensmittelproduzent*innen in Osteuropa. Drei kleine Höfe verschwinden jede Stunde alleine in Rumänien. Die meisten Kleinbäuer*innen in der EU leben (noch) in Osteuropa. Sie sind von spezifischen Bedrohungen wie Land Grabbing und Landkonzentration betroffen. Die Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft treffen die Bäuer*innen hier mit voller Wucht. Genau hier wird die europaweite Bewegung für Ernährungssouveränität neue Dynamiken entfalten.Teil des Forums sind auch ein Bauernmarkt, Filmvorführungen und Ausflüge zu bäuerlichen Betrieben in der Umgebung, sowie zum kontroversen Goldbergbauprojekt Roșia Montană.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / wabel /