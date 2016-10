Bild: © Nissan / "Freistrom bei Nissan" nicht nur für Nissan E-Fahrzeuge





Kostenlos Strom „tanken“ an Deutschlands größtem Schnellladenetz

30.10.2016Nissan betreibt in Deutschland bereits 61 Schnellladestationen- Enge Zusammenarbeit mit lokalen Händlern, Energieversorgern und Städten - „Freistrom“-Initiative: kostenloses Laden unabhängig vom FabrikatDie Elektromobilität kommt auch in Deutschland in Bewegung: Im September kletterten die Zulassungszahlen von Elektroautos um 76 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat nach oben. Egal welches E-Fahrzeug: Bei Nissan kann es kostenlos mit Strom aufgeladen werden – an Deutschlands größtem, freien Netz aus Schnellladestationen.Der japanische Automobilhersteller betreibt gemeinsam mit seinen Partnern – vom Nissan Händler über Energieunternehmen und Kommunen – schon jetzt mehr als 60 Schnellladestationen, an denen Autofahrer ihren Stromer aufladen können – kostenlos und unabhängig vom Fabrikat. Darunter sind auch sogenannte Multicharger, die auf unterschiedliche Ladestandards ausgelegt sind und neben einem CHAdeMO-Anschluss auch CCS-Stecker vorhalten. So können nahezu alle E-Autofahrer barrierefrei laden.„Eine gute Lade-Infrastruktur ist die Voraussetzung, damit die Elektromobilität in Deutschland richtig in Fahrt kommt“, sagte Thomas Hausch, Geschäftsführer der Nissan Center Europe GmbH, auf dem Zukunftskongress der Münchener Fachmesse eMove360°. „Zum Jahresende laufen rund 110 Ladestationen mit Hilfe von Nissan und wir freuen uns, damit das größte kostenfreie Schnellladenetz Deutschlands zu betreiben. Aber wir lassen uns in diesem Punkt auch gerne von jeder Kommune und jedem anderen Automobilhersteller und Energieversorger überholen – schließlich profitieren wir alle von einem möglichst flächendeckenden, frei zugänglichen Netz.“Zu den Schnellladern kommen ein Dutzend weiterer Ladestationen bei Partnerunternehmen sowie rund 20 Säulen im Rahmen der 2014 ins Leben gerufenen Initiative „Deutschlandweit kostenlos Strom laden“ (DKSL) hinzu. Einzige Bedingung für den kostenlosen Strom: den Parkplatz nicht dauerhaft blockieren, damit auch andere Fahrer aufladen können.Um die Akzeptanz der d emissionsfreien Antriebstechnik weiter zu steigern, baut Nissan sein Netz sukzessive aus. Allein heuer sollen noch bis zu zehn weitere Schnellladestationen bei Vertragspartnern der Marke, aber auch in Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen sowie lokalen Energieversorgern installiert werden. Gemeinsam mit dem Autohaus Kirch in Monschau und der Stadtwerke Aachen AG (Stawag) wurde unlängst zum Beispiel die erste Schnellladestation in der Nordeifel in Betrieb genommen. Innerhalb von 20 Minuten lässt sich dort die Batterie eines Elektroautos auf 80 Prozent aufladen – und das Tag und Nacht, rund um die Uhr.Nissan setzt auf E-Fahrzeuge: Mit dem Leaf brachte die Marke 2011 das erste in Serie gebaute und inzwischen meistverkaufte Elektroauto der Welt auf den Markt. Neben der kompakten Familienlimousine wird der e-NV200, ein Transporter als weiteres Elektroautomodell angeboten.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /