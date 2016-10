Bild: © Ensto / Power Charger von Ensto





Erstmals Ensto Power Charger mit 185 KW Leistung im Testbetrieb

26.10.2016Am Donnerstag soll bei der "Energie Graz Testanlage" der allererste Ensto Power Charger 2.0 in Europa aufgebaut werden.Dieser wird, wie wir von Ensto erfahren haben, der Erste seiner Klasse in ganz Europa sein. Es handelt sich um das Modell Ensto Chago Power 2.0 4in1 Lader mit 120KW DC Leistung und 22 + 43 KW AC Leistung (Gesamt 185 KW) mit Lastmanagement unter allen 4 Ladepunkten!Bei der Energie Steiermark wird ein 30 Tage Test starten, in dessen Rahmen alle Interessierten, Hotel- und Tankstellenbeterreiber etc. eingeladen sind, den Power Charger gleich selbst zu testen bzw. zu begutachten, danach stehen noch weitere 30 Testtage zur Verfügung. Der Lader wird vorerst vollends mobil auf einer Edelstahlpalette montiert. Schön wäre, wenn nach 60 Tagen (zu Weihnachten) der innovative Schnelllader nicht wieder zurück ins kalte Finnland geht, sondern wenn die Energie Steiermark oder auch andere überzeugt werden könnten, dass die innovative Ladestation noch länger in Österreich bleibt.Damit setzt neo | Natural Energy Organisation GmbH , einen weiteren und sehr wichtigen Schritt für den Erfolg der E Mobilität in Österreich und zeigt, was möglich ist.