IBESA startet globale Speicherproduktdatenbank: 500 verfügbare Produkte

28.10.2016Photovoltaik- und Energiespeicheranlagen im Wohnungssegment werden weltweit kontinuierlich ausgebaut.Bonn- Die wichtigsten Wachstumsmärkte sind derzeit Europa mit Schwerpunkt Deutschland und Österreich, den USA, Australien und der asiatische Raum. Auf diesen Märkten wurden mittlerweile rund 150 Unternehmen identifiziert. Für den Endkunden bedeutet dies einerseits umfassende Auswahlmöglichkeiten, andererseits aber auch qualifizierte Orientierungshilfen für den objektiven Vergleich.EuPD Research hat im Auftrag der Internationalen Batterieenergie- und Speicherallianz (IBESA) jene Produkte identifiziert, die für das Wohnsegment in Deutschland, Österreich, den USA und Australien verfügbar sind, um sie zu in einer umfassenden Produktdatenbank aufzulisten. Diese Datenbank ist kostenlos und auf der IBESA-Website verfügbar. Sowohl Endkunden als auch Installateure haben die Möglichkeit, nach Produkten zu suchen, die relevante Kriterien erfüllen (z. B. Bruttoleistung, Zyklenzahl, Notstromversorgung und Gewährleistung). Ziel ist es, den Marktvermittlern und Installateuren eine Orientierung zu geben, beginnend auf den vier Ländermärkten."Die zunehmende Produktvielfalt gibt dem Endkunden nicht nur eine große Vielfalt, sondern sorgt auch dafür, dass die Anbieter ihre Produkte ständig weiterentwickeln und gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise anbieten." Dennoch ist die komplette Erfassung und der Vergleich aller Produkte eine schwierige Aufgabe für Händler und Käufer Datenbank ist eine wesentliche Hilfe. " sagt Markus A.W. Hoehner, Initiator bei der IBESA.Mehr als 500 Produkte wurden in den vier Märkten mit länderspezifischen Unterschieden identifiziert. Diese entstehen aufgrund der verschiedenen Anforderungen in den Ländern, z.B. Technische Merkmale oder Zertifizierungen, die notwendig sind, um das Produkt im jeweiligen Land zu verkaufen.So ist zum Beispiel ein großer Anbieter, der auf allen vier Ländermärkten aktiv ist und damit die unterschiedlichen länderspezifischen Herausforderungen übernimmt, sonnen. Das deutsche Batterieunternehmen ist bereits in den USA mit einem Produktionsstandort in San Jose und dem Hauptsitz in Los Angeles präsent. "Jeder Landmarkt hat seine eigenen Herausforderungen, aber wir nehmen sie an und entwickeln unsere Produkte so, dass sie den Anforderungen des Marktes, insbesondere der Endkunden, entsprechen", sagt Philipp Schröder, Geschäftsführer / Chief Sales & Marketing Sonnen GmbH.Die globale Speicherproduktdatenbank wird kontinuierlich um zusätzliche Ländermärkte erweitert und aktualisiert. Langfristig geht es darum, eine umfassende Datenbank zu schaffen, die alle relevanten Märkte weltweit abdeckt.Über IBESADie Internationale Batterie- und Energiespeicher-Allianz (IBESA) ist das erste internationale Exzellenznetzwerk im Bereich der Batterie- und Energiespeicherung. IBESA bietet ein weltweites Netzwerk, Kontakte entlang der Wertschöpfungskette verschiedener Branchen, exklusives hochwertiges Marktforschungs-Know-how sowie komplette Marketing- und Public-Relations-Pakete. Die Allianz ermöglicht einen internationalen und praxisorientierten Wissenstransfer, um Unternehmen und Märkte bestmöglich zu fördern. Das einflussreiche Netzwerk der IBESA basiert auf vielen Gleichgesinnten, die die gleichen Werte und Ziele verfolgen. Gemeinsames Interesse ist es, den internationalen Speichermarkt auf Basis von Fakten und Zahlen zu fördern.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /