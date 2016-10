Bild: © Kaco new energy / Blue Planet





Wechselrichter mit Kapazität von 2,5 MW für Ungarn

26.10.2016Solarstromanlagen sollen bis Ende 2017 errichtet werdenProjekte mit einer Leistung von 2,5 Megawatt stehen zwischen November 2016 und Januar 2017 im Auftragsbuch des ungarischen Distributors Szalontai. Ein straffer Zeitplan, bei dem die Logistik reibungslos laufen und die Installationsarbeiten schlank sein müssen. Der Neckarsulmer Photovoltaikspezialist KACO new energy hat einen Auftrag erhalten. Für 50 Wechselrichter vom Typ blueplanet 50.0 TL3 INT haben die beiden Unternehmen Anfang Oktober unterschrieben. Die Geräte stehen bereits kurz vor der Auslieferung: Bis Ende Januar 2017 sollen die geplanten Solaranlagen gebaut werden. Es ist der im laufenden Jahr größte Einzelauftrag aus Osteuropa.„Wenn ein erfahrenes Unternehmen wie Szalontai Aufträge bei uns platziert, ist das eine Bestätigung, dass wir die richtige Mischung aus Produkteigenschaften, Qualität „made in Germany" und bodenständigen Preisen getroffen haben", sagt Krzysztof Zamozny, Sales Manager Eastern Europe bei KACO new energy. Die Anfänge der Zusammenarbeit mit KACO new energy reichen zurück bis ins Jahr 2007. Die Partnerschaft hat sich kontinuierlich entwickelt, so dass Szalontai als zertifizierter Partner inzwischen sowohl Wechselrichter von KACO new energy vertreibt als auch Service ausübt.Wo andere sich sonnen und baden, hatten sich die beiden Brüder Bálint und Gábor Szalontai früh entschlossen, die Sonne auch auf andere Art zu nutzen: Noch vor dem Solarboom in Europa gründeten sie 2004 am Plattensee das Photovoltaikunternehmen mit ihrem Namen. Als EPC-Dienstleister und Handelshaus mit vollem PV-Sortiment ist Szalontai heute mit über 60 Partnern in Handel und Installation eine feste Größe in der magyarischen Solarbranche.