Bild: © Susanne Bayer / Der E-bob aus Wald im Pinzgau lud erstmals an der neuen Ladestation am Nationalparkzentrum Mittersill





Ab sofort Elektro-Ladestation beim Nationalparkzentrum in Mittersill

26.10.2016Der E-Bob aus Wald im Pinzgau hats getestet: Ladevorgang gestartet -Elektroauto laden bis zum Jahresende noch kostenfrei beim NationalparkzentrumAls im Vorjahr der Tesla-Club seinen Ausflug nach Mitersill zum Nationalparkzentrum machte, war das Laden nur provisorisch möglich. Nun ist in Mittersill die erste von der Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH betriebene Elektrotankstelle durch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler eröffnet worden. Die Lage an gleich zwei Verkehrsstrecken in Richtung Süden und Westen und am vor allem in den Sommermonaten stark frequentierten Nationalparkzentrum ist günstig. Mehrere Elektroautos können dort gleichzeitig laden."Die neue Elektro-Tankstelle an der Gerlos Bundesstraße könnte mit ihren zwei Ladepunkten und mit einer Ladeleistung von jeweils 22kW mehrere Familienhäuser versorgen", sagt Dietmar Emich, Geschäftsführer von ElectroDrive Salzburg heute bei der Eröffnung. Rund 50.000 Euro kostet die Ladestation. Die Investitionssumme trägt die ElectroDrive Salzburg GmbH, eine Tochter der Salzburg AG .LH-Stv. Astrid Rössler zeigt sich erfreut über die neu errichtete Lademöglichkeit beim Nationalparkzentrum: "E-Fahrzeuge spielen im Mobilitätsverhalten der Menschen eine immer wichtigere Rolle. Damit steigt auch der Bedarf an Stromtankstellen beständig. Es gibt viele Bereiche, in denen Elektrofahrzeuge sehr effizient eingesetzt werden können. Nicht nur durch Private, sondern auch im Nahverkehr für Firmen, Gemeinden und Institutionen. Alle CO2-Einsparungen, die wir dadurch erreichen, helfen das Klima zu schützen", so Rössler.Der Beiratsvorsitzende der Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH LAbg. Michael Obermoser ergänzt anlässlich der Inbetriebnahme der Ladestation, "dass das Nationalparkzentrum seit der Nutzung der hauseigenen Photovoltaikanlage im Frühjahr des Vorjahres bereits über 54 Tonnen an Co2 eingespart hat und somit seiner Vorreiterrolle im Oberpinzgau als klimafreundlicher Betrieb zunehmend mehr gerecht werden kann." 54 Tonnen Co2 entsprechen etwa dem Verbrauch von 420.000 gefahrenen Kilometern mit einem PKW.Mit einem besonderen Einstiegsgeschenk wartet ElectroDrive Salzburg zur Eröffnung der Tankstelle für die Kunden auf: "Bis zum Jahresende können die Elektroautos gratis beim Nationalparkzentrum getankt werden", so Emich. Ab 2017 werden dann Stromkosten verrechnet. Diese werden knapp über jenen für Haushaltsstrom liegen. 100 Kilometer E-Auto-Fahren kostet dann ca. drei Euro.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /