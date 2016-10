Bild: © Kioto Solar/ Eröffnung für das Solarcarport







Bild: © Kioto Solar/ Unzählige interessierte Gäste kamen





25 Jahre Solarindustrie St. Veit





Eines der Programmhighlights stellte die Eröffnung des neuen E-Muster-Carports von KIOTO SOLAR dar. Das E-Carport ist mit speziellen bifacialen Photovoltaikzellen eingedeckt, die sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite Energie gewinnen. Dadurch liefern sie bis zu 30% Mehrertrag gegenüber herkömmlichen Photovoltaikmodulen. Das E-Muster-Carport wird in Zukunft die neue E-Mobility-Flotte von KIOTO SOLAR, drei BMWi3, mit Energie versorgen, ist aber auch für andere E-Auto-Fahrer öffentlich zum Laden zugänglich.



25.10.2016KIOTO SOLAR, GREENoneTEC & Sonnenkraft feierten am 23.10. Erntedank – über 800 Besucher feierten mit!St. Veit an der Glan/ Bereits seit 25 Jahren stellt die Solarindustrie St. Veit Photovoltaik-Module und Solarkollektoren her, die jeden Tag die Kunden durch Qualität und Langlebigkeit überzeugen. Über eine Million zufriedene Kunden in Europa nutzen bereits Solarsysteme, die in St. Veit hergestellt wurden. Am 23. Oktober nahm man das 25-Jahr-Jubiläum zum Anlass, mit Kunden, Geschäftspartnern & Interessierten zu feiern.Das Programm hielt für jeden Besucher etwas bereit. Nach festlichen Ansprachen & einem Rückblick über 25 Jahre Solarindustrie St. Veit folgte ein Radio Kärnten Frühschoppen, moderiert von Josef Nadrag. Danach konnten sich die Besucher bei Beratungen, Fachvorträgen und Produktionsführungen näher über die Solarindustrie St. Veit erkundigen. Auch Elektro-Autos standen zum Test zur Verfügung. Für das leibliche Wohl war mit Schmankerl aus der Region gesorgt. Musikalisch umrahmt wurde das Fest vom Eisenbahner-Musikverein Stadtkapelle St. Veit an der Glan unter Kapellmeister Martin Kanduth und dem Chor 1863 unter der Leitung von Helga Wildhaber.