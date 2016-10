Bild: © oekonews





Augen auf beim Gerätekauf - nur A+++-Geräte kaufen

25.10.2016Das "Energie-Pickerl" hilft Kosten & Energie zu sparen! Ab Dezember sind A+-Geschirrspüler die EnergiefresserGeschirrspüler für mehr als 10 Maßgedecke mussten schon bisher mindestens die europäische Energieeffizienz-Klasse A+ haben. "Ab Dezember 2016 gilt das auch für kleinere Geräte mit bis zu 10 Gedecken und 45 cm Breite", weist Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes, auf die bevorstehende Änderung hin. A+ Geräte sind somit die schlechtesten Geräte am Markt und verbrauchen ca. 50% mehr Strom als A+++-Geräte.Haushaltsgeräte sind eine Investition für viele Jahre. Deshalb lohnt es sich beim Kauf nicht nur auf den Anschaffungspreis, sondern auch auf die künftigen Stromkosten zu achten. Das Energie-Pickerl hilft einfach, das passende energieeffiziente Gerät zu finden.Egal, ob Sie einen Geschirrspüler, ein anderes Elektrogerät oder neue Autoreifen kaufen, achten Sie auf das Pickerl So können Sie beim Kauf einfach Kosten und Energie für die nächsten 10-15 Jahre sparen.Das seit vielen Jahren existierende Energie-Pickerl mit der bekannten Skala A bis G wurde bei vielen Geräten um die Klassen A+, A++ und A+++ erweitert. Die gesetzlich festgelegte Klasseneinteilung der europäischen Energiekennzeichnung wird laufend den technischen Entwicklungen und Effizienzsteigerungen angepasst. Für viele Produkte gibt es bereits verbindliche maximale Stromverbräuche. Das heißt, Geräte, die mehr Strom verbrauchen, dürfen nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Auch wenn am Pickerl die Klassen A+++ bis D aufscheinen, dürfen meist nicht mehr alle diese Klassen verkauft werden.Achtung: In vielen Fällen ist inzwischen A+ die "schlechteste" Klasse. Also lassen sie sich beim Gerätekauf nicht überreden, wenn ihnen wer einen A+-Kühlschrank, einen A+-Geschirrspüler oder eine A+-Waschmaschine als effiziente Geräte verkaufen will, es sind die ineffizientesten.Zur Information vor dem Gerätekauf gibt es jetzt eine Broschüre, die es kostenlos beim Energiesparverband des Landes Oberösterreich gibt oder unter www.energiesparverband.at Nutzen Sie rechtzeitig die produktunabhängige, kostenlose Energieberatung des OÖ Energiesparverbandes