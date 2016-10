Bild: © Radosław Ciesla -pixabay.com / Wald





Mit Green Care neue Perspektiven für Kärntens Bauernhöfe schaffen

23.10.2016Bauernhöfe werden in Kooperation mit den SozialträgerInnen und Institutionen zum Arbeits-, Bildungs- Gesundheits- und LebensortKlagenfurt - „Kärntens Bauernhöfe sollen zu neuem Leben erweckt und mit neuen Perspektiven ausgestattet werden. Mit Green-Care-Projekten werden die Bauernhöfe in Kooperation mit den SozialträgerInnen und Institutionen zum Arbeits-, Bildungs- Gesundheits- und Lebensort. Der Bauernhof wird damit beispielsweise zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung, zur überbetrieblichen Lehrwerkstätte am Hof, zur Schule, zum Kindergarten, zum Seniorenheim oder zum Tageszentrum für ältere Menschen. Genauso wird dieser beispielsweise durch Angebote wie heilpädagogisches Reiten oder tiergeschützte Intervention zum Gesundheitsort“, berichtet die Klubobfrau Barbara Lesjak von den Grünen, die die Initiative Green Care auch im Kärntner Landtag thematisiert und angestoßen hat.„Green Care bildet die ideale Brücke zwischen Land- und Forstwirtschaft sowie der Bevölkerung und stärkt den Zusammenhalt im ländlichen Raum. Damit diese auch in Kärnten reibungslos funktionieren kann, ist es notwendig, eine Koordinationsstelle einzurichten, die als Verbindungsstelle zum Sozial- und Gesundheitsbereich fungiert“, so Lesjak. Derzeit sind österreichweit neun neue Projekte bereits umgesetzt, 43 Projekte sind in der WarteschleiArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / stevanov /