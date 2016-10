Bild: © Reinthaler / Im Weinkeller der Familie Reinthaler







Bild: © Reinthaler / Weinlager







Bild: © Markus Spiske / Photovoltaik





Biolandwirtschaft und sanfter Tourismus für den Klimaschutz

24.10.2016Nachhaltigkeit wird bei Reinthaler groß geschrieben: Im Weingarten und auf anderen landwirtschaftlichen Flächen, im Keller, bei der Vermarktung, bei Heizung, Warmwasser und StromZiel der Familie Reinthaler ist, ökologisch schonend zu wirtschaften und zu leben und das mit Genuss, Lebensfreude und sanftem Tourismus zu verbinden.Ziel ist es auch, diese Prinzipien den Menschen näher zu bringen und zu zeigen, dass man auf einfache Art und Weise, ressourcenschonend, nachhaltig, biologisch leben und Produkte erzeugen kann; ohne Verlust an wertvoller Qualität und Unterbrechung des ökologischen Kreislaufs.Bio-Wein zu machen erfordert viel Geschick und Erfahrung. Vor allem ist aber die Einstellung zur Natur entscheidend. Statt den Boden und die Pflanzen auszubeuten und die Nährstoffe einseitig dem Boden zu entziehen achten wir darauf ein gesundes Ökosystem mit gesunden Pflanzen, Lebewesen und Boden zu erhalten. Das ist natürlich mit viel Handarbeit verbunden.Der Bio-Bauernhof von Familie Reinthaler liegt an der Grenze zwischen Wald- und Weinviertel am sogenannten Manhartsberg. Durch die klimatisch optimale Lage des Hofes ist eine große Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen vor allem an verschiedenen Weinsorten möglich. Um der Arbeit in den Reben nachgehen zu können, werden Maschinengemeinschaften in den einzelnen Regionen gebildet, um Ressourcen zu schonen. Neben den Weingärten kümmert sich die Familie um ihre Rinder, Schafe, Schweine und die beiden Noriker Pferde, mit denen sie auch Kutschenfahrten durch das Wald- und Weinviertel anbieten.Es handelt sich um einen Biobetrieb mit Ackerbau, Weinbau und Rinderhaltung. Derzeit werden 44 ha bewirtschaftet. Diese teilen sich in 28 ha Ackerland, 10 ha Weingartenfläche und 6 ha Wald auf. Die erzeugten Produkte werden teilweise am eigenen Betrieb an die Tiere verfüttert. Speisekartoffel werden im Betrieb sortiert und in der Biogemüsehalle gelagert, um direkt den Handel zu beliefern. Am Betrieb werden derzeit 30 Rinder gehalten, welche in Summe 16 Großvieheinheiten sind.Zwei Mal im Jahr gibt es Heurigenbetrieb, bei dem die eigenen Produkte angeboten werden. Infos und Termine unter www.weinkutscher.at Ein Highlight: Natürlich können Elektrofahrzeuge kostenfrei laden, wenn der Heurigen geöffnet ist!Um den Energieaufwand zu veringern, werden bewusst Leichtflaschen eingesetzt. Eine Heizung mit Holz aus dem eigenen Wald ist eine Selbstverständlichkeit, die Sonne liefert Warmwasser und der Strom kommt ebenfalls vom Dach. Die Photovoltaikanlagen am Hof liefern übers Jahr gesehen mehr als verbraucht wird. Durch einen sparsamen und bewussten Einsatz von erneuerbarer Energie erhöht sich die Unabhängigkeit.Bis 7. Nov. kann man mitstimmen unter www.klimaschutzpreis.at/votefor.asp?ID=429 und auch auf Facebook Artikel teilen: GastautorIn: Renate Brandner-Weiß für oekonews.Artikel Online geschalten von: / holler /