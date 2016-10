Bild: © Gerd Altmann - pixabay.com





20 Jahre Europäischer Freiwilligendienst: eine Erfolgsgeschichte

22.10.2016Der Europäische Freiwilligendienst feiert heuer sein zwanzigjähriges Bestehen.Seit seiner Gründung haben bereits über 100.000 junge Menschen an Freiwilligenprojekten im Ausland teilgenommen. Für die Teilnahme an einem EFD-Projekt müssen Sie zwischen 17 und 30 Jahre alt sein. Die Projekte können vielfältige Aktivitäten zum Beispiel in den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Sozialarbeit oder Umweltschutz umfassen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beglückwünschte alle Teilnehmer zu ihrem Entschluss: "Mit dem Freiwilligendienst leben Sie Solidarität vor. Das ist etwas unheimlich Wertvolles. Ich bin mir sicher, dass Sie, die Freiwilligen – aber auch alle, die mit Ihnen arbeiten – schnell spüren, wie sehr diese Erfahrungen Ihr ganzes Leben bereichern. Diese Art des Lernens durch Projekte, die ausdrücklich jungen Menschen mit unterschiedlichsten Bildungs-Vorgeschichten offensteht, vermittelt ganz neue Berufschancen und wichtige Kompetenzen, die weit über Lehrbücher hinausgehen. Für Freiwillige wie Sie wird es einfach selbstverständlich, über Grenzen hinweg zu denken, Probleme gemeinsam anzupacken und kulturelle Brücken zu bauen. Es ist immer auch ein Beitrag für die Zukunft, für ein besseres Europa. Und dafür sage ich Ihnen ganz herzlich: DANKE!" Erst kürzlich hatte die Kommission angekündigt mit der Gründung eines Europäisches Solidaritätskorps auf dem Erfolg des Freiwilligendienstes aufzubauen. Das neue Korps soll es jungen Menschen aus der ganzen EU ermöglichen, dort Hilfe zu leisten, wo sie am dringendsten gebraucht werden, wie etwa bei der Katastrophenvorsorge oder der Bewältigung sozialer Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /