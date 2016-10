Bild: © Gerd Altmann /pixabay.com





Anpassung an den Klimawandel: Herausforderung und Chance

21.10.2016Spannender Workshop des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich zieht BilanzWien- Klimawandel rückt immer mehr in den Brennpunkt und es zeigt sich: Fragen der Anpassung an den Klimawandel haben denselben Stellenwert wie Klimaschutzmaßnahmen. Die Klimapolitik Österreichs und der Welt steht auf diesen zwei Säulen.Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat bereits seit 2007 – gemeinsam mit den Ländern und den anderen Bundesministerien – intensiv an dieser Thematik gearbeitet. 2012 konnte eine erste Anpassungsstrategie samt Aktionsplan beschlossen werden. Damit nahm Österreich unter den EU-Mitgliedstaaten eine Pionierrolle ein; dies wurde auch von der Europäischen Kommission mehrmals sehr positiv hervorgehoben.Der Workshop, der vorgestern unter reger Beteiligung von rund 100 TeilnehmerInnen stattgefunden hat, diente dazu, Bilanz zu ziehen über die laufenden Aktivitäten auf internationaler und nationaler Ebene. Es wurden Möglichkeiten diskutiert, dem Thema Klimawandelanpassung eine noch größere Dynamik zu verleihen und es seiner Bedeutung entsprechend in der Gesellschaft breit zu positionieren. Die Präsentationen der hochkarätigen ReferentInnen sind auf der Homepage des Ministeriums unter www.bmlfuw.gv.at/umwelt abrufbar.Wie bereits an mehreren Projekten gut dokumentiert, werden BMLFUW und Länder weiterhin eng kooperieren und auch die Regionen und die Gemeindeebene in Sachen Anpassung unterstützen. Eine Weiterentwicklung der österreichischen Klimawandel-Anpassungsstrategie ist kurz vor der Fertigstellung. Ziel ist, dass sie neuerlich von Bund und Ländern breit getragen wird.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /