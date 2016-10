Bild: © Die Grünen/ Landtagsabgeordneter Spitzmüller fährt selbst elektrisch





Burgenland: Grüne wollen mehr Förderung für Elektroautos

20.10.2016Die Grünen wollen den Kauf von E-Autos stärker fördern und bringen in der heutigen Landtagssitzung einen entsprechenden Abänderungsantrag ein.„Das Burgenland ist mit einem Förderbetrag für E-Autos von maximal € 750,- vom Musterland in Sachen E-Mobiltät weit enttfernt. Deshalb liegen wir auch deutlich unter dem Österreich-Schnitt was den Anteil von E-Autos an der Gesamtzahl der Neuzulassungen betrifft", so Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller. "Gerade im Burgenland, wo oft zwei bis drei Autos pro Familie nötig sind, macht ein E-Auto Sinn. Etwa 80 Prozent der Auto-Fahrten betragen maximal 20 Kilometer."Die Steiermark hat etwa erst kürzlich eine Förderung von € 5.000,- beschlossen. Die Grünen bringen daher in der heutigen Landtagssitzung einen Antrag ein, der die Regierungsparteien auffordert, die Neuanschaffung von Elektroautos mit € 3.500,- pro PKW zu födern. Weiters fordern sie, dass alle Landestankstellen zusätzlich mit einer Schnelllade-Station ausgestattet. Die Förderung von E-Autos alleine ist jedoch zu wenig, kritisiert Spitzmüller die Versäumnisse der Regierung: „Wir fordern seit langem eine klimaschonende Gesamtverkehrsstrategie für das Burgenland mit einem Investiotionsschub für den öffentlichen Verkehr."Die Landtagsabgeordneten Regina Petrik und Wolfgang Spitzmüller von den Grünen fahren übrigens beide Elektroautos.