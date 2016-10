Bild: © Mag Wien





Alte Obstsorten im Blickpunkt

18.10.2016Für gute Unterhaltung und Rekordbesucherzahlen sorgte der Obstbaumtag 2016 des Biosphärenpark Wienerwald und der MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien im Lainzer TiergartenWien- Bei bestem Herbstwetter konnte der Besucherrekord des Obstbaumtages des Biosphärenpark Wienerwald und der MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien im Lainzer Tiergarten mit mehr als 4.000 TeilnehmerInnen geknackt werden. Das interessierte Publikum ließ Obstraritäten von ExpertInnen bestimmen oder nahm einen passenden Obstbaum für den eigenen Garten mit. Für beste Unterhaltung sorgte das themenbezogene Rahmenprogramm.Mehr als 4.000 ObstliebhaberInnen folgten der Einladung des Biosphärenpark Wienerwald Managements und der MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien in den Lainzer Tiergarten. ExpertInnen der Arge Streuobst standen den BesucherInnen mit Rat und Tat zur Seite und bestimmten mehr als 35 verschiedene Obstsorten, darunter auch der Safran Pepping. Mittels fachkundiger Beratung durch ausgewählte Baumschulen konnte auch die richtige Obstsorte und die passende Baumform für eine Neupflanzung schnell gefunden werden. MA 22 und Biosphärenpark Wienerwald gaben viele Tipps für einen naturnahen Garten und zur Förderung der Artenvielfalt. „Mit Aktionen wie dem Obstbaumtag unterstützt das Biosphärenpark Wienerwald Management die Erhaltung der artenreichen Kulturlandschaft. Und schafft damit wertvollen Lebensraum für seltene Arten wie Siebenschläfer, Kirschprachtkäfer, Wendehals, Wiener Nachtpfauenauge", so Umweltstadträtin Mag.a Ulli SIMA.FeinschmeckerInnen ließen sich die Möglichkeit nicht entgehen, sich mit Bio-Schmankerln aus dem Biosphärenpark Wienerwald zu stärken. Für Unterhaltung sorgte das bunte, themenbezogene Bastel-Rahmenprogramm für die jüngsten BesucherInnen. So konnten die kleinen Gäste sich als Junior-Pomologen versuchen und Äpfel selbst bestimmen und Nützlingsunterkünfte basteln. Besonderes Highlight für die Kleinen war dabei die verschiedenen Obstorten mit allen Sinnen zu entdecken.Mehr als 1.000 verschiedene Apfelsorten gibt es in Österreich – dazu zählen unterschiedliche Renetten und Kalville genauso wie verschiedene Mostsorten. Streuobstwiesen und Obstbaumalleen prägten früher auch im Biosphärenpark Wienerwald weite Teile der Landschaft und fanden sich in jedem Garten. „Seit 2009 wurden über die Obstbaumaktionen mehr als 3.000 Hochstamm-Obstbäume und 2.000 heimische Heckensträucher gesetzt und bei den Obstbaumtagen unzählige Obstbaume für Privatgärten ausgegeben", führt Dr. Herbert Greisberger, Direktor des Biosphärenpark Wienerwald aus.Haben auch Sie noch Früchte in Ihrem Garten und wollen diese bestimmen lassen, haben es aber nicht zum Obstbaumtag geschafft? Kein Problem! Das Biosphärenpark Wienerwald Management bietet allen ObstliebhaberInnen die Möglichkeit, am Donnerstag, 20. Oktober 2016 von 9 bis 17 Uhr ihre Obstraritäten im Büro des Biosphärenpark Wienerwald Managements, Norbertinumstraße 9, 3013 Tullnerbach abzugeben. Für die Bestimmung werden fünf bis sieben typische Exemplare benötigt.