Bild: © oekonews- Laden eines Elektroautos





Ab 2019 Verpflichtung für E-Ladestation in jedem Haus

17.10.2016Eine neue EU-Richtlinie will klare Vorgaben gebenBrüssel- Hinsichtlich des Energiebedarfs hängt der Verkehrssektor in der EU noch immer zu etwa 94 % vom Erdöl ab. Das muss geändert werden. Es scheint daher bereits ziemlich fix, dass ab 2019 stärker gehandelt werden muss.Dies betrifft auch die Infrastrukur: Wird ab 2019 ein Haus in einem gewissen Maß renoviert oder ein Gebäude neu errichtet, dann muss eine Ladestation für E-Fahrzeuge vorgesehen werden. Festgelegt soll dies in einer EU-Richtlinie, deren Entwürfe bereits vorliegen und die bis zum Jahresende fixiert werden soll.Außerdem sollen bis 2023 bereits 10% aller Parkflächen in neuen Gebäuden mit Lademöglichkeiten ausgestattet werden müssen.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /