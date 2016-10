Bild: © Nordex





Aufwind für Nordex in Deutschland

17.10.2016Im September hat Nordex in seinem Heimatmarkt sechs neue Aufträge im Wert von zusammen rund 64 Mio. Euro erhaltenHamburg - Damit beläuft sich das Neugeschäft aus dieser Region im laufenden Jahr auf bislang über 740 Mio. Euro.Im zurückliegenden Monat bestellten Nordex-Kunden 17 Multi-MW-Turbinen. Bei den Bestellungen dominierten die Produktsegmente schwach- und mittelwind (IEC 2 +3), auf die Nordex in Deutschland besonders spezialisiert ist. „Die wachsende Nachfrage für unsere Delta-Baureihe bewerte ich positive. So können wir an den Erfolg unseres Verkaufsschlagers N117/2400 anknüpfen", freut sich Jörg Hempel, der das Geschäft von Nordex in Deutschland leitet. Inzwischen liegt der Absatzanteil der Delta-Serie bei über 60 Prozent.Das größte Einzelprojekt im September war der Windpark „Hengeler-Wendfeld". Dieser Bürgerwindpark besteht aus sieben Turbinen vom Typ N131/3300, die auf 134 Meter hohen Hybridtürmen errichtet werden und den Wind im Münsterland so optimal nutzen können.