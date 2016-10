Bild: © Banyan Tree/ Stay for Good -Feeding Communities togerther ist das Motto





Banyan Tree beteiligt sich zum Welternährungstag am Kampf gegen den Hunger

15.10.2016Mit der „Stay for Good – Feeding Communities together“-Initiative engagieren sich weltweit die Banyan Tree Hotels & Resorts am Welternährungstag für benachteiligte Kinder und Familien.Singapur/Frankfurt – Noch bis zum Welternährungstag am 16. Oktober sind Gäste der Banyan Tree Hotels & Resorts eingeladen, bei der Essensvorbereitung und -ausgabe in Waisenheimen, Altenheimen und Schulen zu helfen. Gleichzeitig wird für jede Übernachtung in dieser Zeit eine bedürftige Person mit einer Mahlzeit von der Hotelgruppe unterstützt. Im vergangenen Oktober wurden so über 8.100 Mahlzeiten sowie Grundnahrungsmittel gespendet. Seit Beginn der „Stay for Good - Feeding Communities Together“-Initiative im Jahr 2014 hat die Banyan Tree Gruppe mehr als 25.666 Mahlzeiten an die lokale Bevölkerung verteilt.In diesem Oktober liegt der Fokus auf der Unterstützung von regionalen Waisenheimen, körperlich eingeschränkten Personen und sozial schwachen Familien. So kümmert sich das Banyan Tree Bintan in Indonesien um sozial schwache Familien und Kinder in der direkten Umgebung des Hotels. Das Banyan Tree Samui (Thailand), das Banyan Tree Cabo Marqués (Mexiko) und das Angsana Balaclava Mauritius unterstützen HIV-kranke, bedürftige Kinder in Schulen und Waisenheimen. Das Banyan Tree Lang Cô (Vietnam) unterstützt ein nahegelegenes Sozialzentrum nicht nur mit Grundnahrungsmitteln, sondern auch mit Farben für die Neugestaltung des Spielplatzes.Mit seinem sozialen und ökologischen Engagement ist die Banyan Tree Gruppe führend in der Tourismusindustrie. Sie sieht sich der Umwelt verpflichtet und setzt sich für die lokale Bevölkerung an den Hotel- und Resort-Standorten ein. Aus dieser Verantwortung heraus entstand die „Stay for Good“-Initiative, eine Corporate Social Responsibility-Aktion, die auch die Gäste in die Aktivitäten einbindet und die Bevölkerung nachhaltig fördert. Zu den weltweiten Initiativen gehört auch das “Stay for Good - Greening Communities Together”-Programm, bei dem jedes Jahr im Juni an den Hotelstandorten weltweit Bäume gepflanzt und Müllsammelaktionen initiiert werden. Nähere Informationen zu den „Stay for Good“-Initiativen unter www.banyantreeglobalfoundation.comArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /