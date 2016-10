Bild: © Elke Schwarzinger respACT /v.l.n.r.: Helmut Petschar (Kärntnermilch), Anna-Lena Seebacher (Flex), Kuno Haas (Terra Möbel), Siegrun Mödritscher (Hiasl Zirbenhütte), Herbert Masaniger (Kärntnermilch)





Kärntner Nachhaltigkeitspioniere: Gemeinsam für globale Nachhaltigkeit

17.10.2016Die diesjährigen TRIGOS Kärnten Gewinner Kärntnermilch, Flex, Terra Möbel und Hiasl Zirbenhütte entwickeln gemeinsam Lösungen für die globalen Nachhaltigkeitsziele.Spittal an der Drau - Wie können Ideen zur regionalen Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, der Sustainable Development Goals, entwickelt werden? Um diese Frage zu lösen, trafen sich VertreterInnen namhafter Kärntner Betriebe und tauschten sich über dieses Thema mit TRIGOS-Vorzeigeunternehmen aus. "Im Fokus standen Themen wie nachhaltiger Ressourceneinsatz und Lieferkettenmanagement, CO2-neutrale Produktion sowie regionale Wertschöpfung", so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank und Landeskoordinatorin von respACT. Die Ideenschmiede fand in der neuen Produktionsstätte der Firma Kärntnermilch in Spittal an der Drau statt.Der respACT-Unternehmertreff, der in Kooperation mit der Industriellenvereinigung Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und der BKS Bank veranstaltet wurde, versammelte die Gewinner des diesjährigen regionalen TRIGOS und lud dazu ein, sich von ihnen Anregungen und Ideen zur erfolgreichen Umsetzung von ganzheitlichen CSR-Maßnahmen im Betrieb zu holen. Flex, Kärntnermilch, Hiasl Zirbenhütte und Terra Möbel gaben Einblicke und Tipps, wie Ressourceneinsatz, Lieferkette und Produktionsvorgänge nachhaltig gestaltet werden können.Für die Bewältigung globaler Herausforderungen ist die aktive Auseinandersetzung auf nationaler und regionaler Ebene unerlässlich. Kärntner Unternehmen leisten mit der Umsetzung der SDGs einen wichtigen Beitrag. Auch Direktor Helmut Petschar, Geschäftsführer von Kärntnermilch und Gastgeber des Unternehmertreffs, betont: "Die Erhaltung einer intakten Umwelt und die Regionalität unserer Produktion haben oberste Priorität. Gesichert werden dadurch die Wertschöpfung und das Gemeinwohl in der Region und durch den besten Rohstoff auch die Lebensqualität und Gesundheit unserer Milchlieferanten und Konsumenten. Mit umwelt- und ressourcenbewusstem Handeln in der Produktion unserer Milchprodukte ergibt sich ein nachhaltiger Positivkreislauf unter dem Motto 'Freude am Leben - Kärntnermilch eben'".TRIGOS - die Auszeichnung für Corporate Social Responsibility Der TRIGOS, die renommierte Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, wird seit 2003 österreichweit an Unternehmen vergeben. Alle zwei Jahre wird der TRIGOS regional in Kärnten von der BKS Bank initiiert und koordiniert. Vergeben wird er gemeinsam mit folgenden, langjährigen Partnern: Wirtschaftskammer Kärnten, Rotes Kreuz Kärnten, Global 2000, Industriellenvereinigung Kärnten, Umweltdachverband, Diakonie Kärnten, Caritas Kärnten, respACT und bdcg. respACT ist auch österreichweites Organisationsbüro des TRIGOS. 2016 gewannen folgende Unternehmen den TRIGOS Kärnten: www.trigos.atGanzheitliches CSR-Engagement - Großunternehmen: FlexGanzheitliches CSR-Engagement - Mittelunternehmen: KärntnermilchGanzheitliches CSR-Engagement - Kleinunternehmen: Hiasl ZirbenhütteSonderpreis CSR-Newcomer: Terra MöbelrespACT, die Plattform für nachhaltiges Wirtschaften, ist die zentrale Anlaufstelle des UN Global Compact in Österreich und damit auch für die Sustainable Development Goals. respACT unterstützt die Unternehmen dabei, die SDGs in ihre strategische Ausrichtung einzubauen. www.respact.atDie Sustainable Development Goals (SDGs) stellen eine umfassende Nachhaltigkeits-Zielsetzung der Vereinten Nationen dar, zu der sich 193 Mitgliedsstaaten, darunter Österreich, bekennen. Erarbeitet wurden sie vom UN Global Compact, der weltweit größten CSR Initiative, gemeinsam mit dem World Business Council for Sustainable Development und der Global Reporting Initiative. www.unglobalcompact.org und www.unglobalcompact.org