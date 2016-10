Bild: © gina145 Stockvault.net





Industrie: Transformation des Energiesystems als wirtschaftliche Chance

14.10.2016IV stellt neues Grundsatzpapier zu Energie- und Klimapolitik vor - Innovation statt Subvention - Ziel ist hoch effizientes, letztendlich dekarbonisiertes EnergiesystemDas Ziel einer letztendlichen Dekarbonisierung, wie in Paris beschlossen, sei einerseits eine große Herausforderung, aber "Paris ist auch eine Chance. Das "Was" ist seit Paris klar, nun geht es um das "Wie". Heute haben wir ein Gesamtkonzept vorgelegt, denn wir brauchen und wollen neue, unkonventionelle und bejahende Ansätze", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, am Donnerstag anlässlich der Vorstellung des IV-Aktionspapiers "Innovativ. Effizient. Nachhaltig. - Österreichs Industrie für Energie und Klima der Zukunft". Es gelte die richtige Balance zwischen dem Schutz des Klimas aber auch der Bewahrung des Wohlstandes zu finden, denn "Energiekosten sind und bleiben sehr wichtige Standortfaktoren", wie Kapsch betonte. "Der Schlüssel ist die Innovation", so der Präsident, der hinzufügte: "Richtig gemacht ist die Transformation unseres Energiesystems eine Chance für die Umwelt, aber auch eine Chance für die Wirtschaft und letztlich eine Chance für die Menschen in Europa und der Welt." Der Ansatz der IV umfasse daher auch die gesamte Wertschöpfungskette inklusive der mit ihr zusammenhängenden Dienstleistungen. "Wir wollen bei der Dekarbonisierung einen innovationsbasierten Weg beschreiten - dazu brauchen wir jetzt einen konstruktiven Dialog", so Kapsch.Mag. Rudolf Zrost, Vorsitzender des IV-Ausschusses für Ressourcen, Energie und Ökologie, und mit der Ausarbeitung des Grundsatzpapiers im Rahmen einer Fokusgruppe aus maßgeblichen Mitgliedsunternehmen beauftragt, beschrieb das neue Mindset, mit dem der Umbau des Energiesystems gelingen kann. "Inversion, Integration, Innovation, kurz "3i" muss der handlungsleitende Zugang für jede politische Maßnahme in diesem Bereich sein." Inversion stehe demnach für die Energiedienstleistung, die in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen sei, wie Zrost ausführte. "Integration steht für erneuerbare Energie, die es in das bestehende System zu integrieren gilt." Innovation stehe schließlich für neue Lösungen, "mit denen die für Wohlstand erforderlichen Energiedienstleistungen bereitgestellt werden können", so Zrost.Anhand exemplarischer Forderungen konkretisierte schließlich Mag. Peter Koren, Vize-Generalsekretär der IV, die grundlegenden Aussagen des Aktionspapiers: "Wir müssen einmal bestehende Infrastrukturen besser für neue Technologien nutzen, wie etwa für Wasserstoff im Falle der bestehenden Erdgasinfrastruktur." Auch die Umstellung der aktuellen Einspeiseförderung auf marktkonforme, innovationsfreundliche Fördermodelle, wie etwa Investitionszuschüsse für Neuanlagen, sei im Papier als Maßnahme genannt. "Letztlich muss sich der Fokus auf Innovation auch in einer höheren Dotierung niederschlagen, die bis zum Jahr 2030 auf 400 Mio. Euro hochgefahren werden sollte, unter einem begleitenden Monitoring der erzielten Ergebnisse", so der Vize-Generalsekretär, der abschließend betonte: "Die IV erwartet sich eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Positionen nicht zuletzt im Rahmen der aktuellen Erarbeitung der Integrierten Energie- und Klimastrategie der Bundesregierung."Der EEÖ, Erneuerbare Energie Österreich, Zusammenschluss aller wichtigsten Akteure im Sektor Erneuerbare Energien, begrüßt den grundsätzlichen Schwenk der IV den Klimaschutz und die Energiewende nicht als wirtschaftliche Bedrohung sondern als Chance für Wachstum und Beschäftigung zu betrachten. Das abgegebene Bekenntnis zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens erfordert jedoch einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien und nicht die von der IV vorgeschlagene ausschließliche Konzentration auf die staatliche Verteilung von Forschungsgeldern.„Die IV kann sich dabei an Staaten wie Schweden, Dänemark und Deutschland orientieren, die es schaffen ihre Wirtschaft im internationalen Wettbewerb mit einer Vorreiterrolle bei der Energiewende zu stärken“ betont Erwin Mayer vom Dachverband EEÖ.Besonders bedauerlich ist die strikte Ablehnung der IV von quantitativen Zielen für die Energiewende. Dass jedes wirtschaftliche Handeln Planung und Ziele braucht erfährt schon der kleinste Unternehmer, wenn er bei der Bank einen Kredit beantragt.„Leider fährt die Industriellenvereinigung auch mit dem neu präsentierten Programm eine “Bremserstrategie”. Eine derartige Position hat z.B. lange Zeit die deutsche Autoindustrie eingenommen, die ihr zum Verhängnis zu werden droht“ so Peter Püspök, Präsident EEÖ.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / stevanov /