Bild: © BMLFUW





Österreichischer Klimaschutzpreis: Mitstimmen bis 7. November

14.10.2016Mitstimmen auf der Website, via Facebook oder per Telefon - ORF-Servicesendung "heute konkret" stellt die nominierten Projekte vorDer Österreichische Klimaschutzpreis 2016 - ausgeschrieben von ORF und Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)- geht in die Endphase. 16 Projekte haben die Fachjury von ihren zukunftsweisenden Ideen für den Klimaschutz überzeugt und stellen sich nun der Publikumswertung.Alle Nominierten in den Kategorien "Tägliches Leben", "Landwirtschaft", "Gemeinden & Regionen" und "Betriebe" werden seit 10. Oktober im ORF-Servicemagazin "heute konkret" (Montag bis Freitag, ab 18.30 Uhr, ORF 2) und im Internet unter www.klimaschutzpreis.at vorgestellt. Die Stimmabgabe endet am 7. November um 24 Uhr.Ab 14. Oktober kann auf der Website www.klimaschutzpreis.at, via Facebook (www.facebook.com/klimaaktiv) und jeden Freitag von 18:30 bis 20.00 Uhr per Telefon (Telefonnummer wird in "heute konkret" bekanntgegeben) mitgestimmt werden.Bei der Abendveranstaltung am 14. November in der Siemens City Vienna überreichen Bundesminister Andrä Rupprechter und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz den SiegerInnen die offiziellen Urkunden und die Klimaschutzpreis-Statuetten. Als GewinnerInnen dürfen sie künftig das Logo des Österreichischen Klimaschutzpreises in der Kommunikation für ihr Projekt verwenden. In einer Sonderausgabe von "heute konkret" am 17. November um 22:55 Uhr in ORF 2 zeigt der ORF die Höhepunkte der Abendveranstaltung.Der Österreichische Klimaschutzpreis wird seit 2008 gemeinsam vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und dem ORF in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzinitiative klimaaktiv und Partnern vergeben. In den vergangenen neun Jahren wurden insgesamt 2.700 Klimaprojekte eingereicht. Die besten Projekte werden auf www.klimaschutzpreis.at/erfolge vorgestellt.Unterstützt wird der Österreichische Klimaschutzpreis in diesem Jahr von Siemens Österreich, von der Österreichischen Hagelversicherung, von Capatect Baustoffindustrie GmbH (Klimaschutzpreisträger 2013 für das Projekt "Wachsende Wärmedämmung für Fassaden aus österreichischem Hanf"), von der Saubermacher Dienstleistungs AG sowie vom News-Verlag.Regeln zum Mitstimmen und mehr Infos über den Österreichischen Klimaschutzpreis 2016 finden Sie hier Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /