Bild: © DI Robert Herbst / Verleihung des ASRA Award





Prickelnd, geschmackvoll, nachhaltig

12.10.2016Gasteiner erhält ASRA-Award für CSR-BerichtDoppelt prickelnde News bei Gasteiner: Vor kurzem legte der Salzburger Mineralwasser-Abfüller Gasteiner seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht vor, der jetzt, nur wenige Wochen später, mit dem renommierten Austrian Sustainability Reporting Award (kurz ASRA) ausgezeichnet wurde.Gasteiner Mineralwasser gibt damit Einblicke in alle wesentlichen ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen sowie kommenden Jahre innerhalb des Unternehmens. Dafür erhielt das heimische Mineralwasser-Unternehmen am 10. Oktober den Austrian Sustainability Reporting Award in der Kategorie „GRI Erstbericht“. Die Auszeichnung wird jährlich für die besten Berichte zum Thema Umweltfragen und nachhaltige Entwicklung österreichischer Unternehmen verliehen, u.a. von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, dem Umweltbundesamt, der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer Österreich. Heuer fand die 16. Verleihung des ASRA im Kleinen Festsaal der Industriellenvereinigung in Wien statt. „Wir haben in die Erarbeitung des CSR-Berichts sehr viel Mühe und Zeit investiert, damit wir der Öffentlichkeit einen umfassenden Einblick in unsere nachhaltige sowie ressourcenschonende Arbeitsweise geben. Umso mehr freut und bestätigt uns die Auszeichnung mit dem ASRA“, meint Michael Fischer, Mitglied der Geschäftsführung Gasteiner Mineralwasser, über den Award.Das Ziel der beliebten Mineralwassermarke ist es, die Balance zwischen ökologischen Zielen, gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg zu halten. „Wir engagieren uns maßgeblich im Bereich Ökologie, leben regionale Kooperationen und setzen zahlreiche Maßnahmen auf gesellschaftlicher Ebene. So stellen wir sicher, dass eine nachhaltige Wertschätzung der natürlichen und wichtigsten Ressource Wasser gegeben ist“, erklärt Fischer. Im Dialog mit den Stakeholdern konnte Gasteiner fünf wesentliche Themengebiete identifizieren: Schutz der Quellen, effiziente Verpackung, Qualitätsmanagement und Konsumentenschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz und effizienter Einsatz von Wasser und Energie in der Produktion.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /