Bild: © W.J. Pucher oekonews / Die Gäste konnten die neue Produktion besichtigen







Bild: © W.J. Pucher oekonews / Die Manner Schnitten werden nun besonders ökologisch produziert







Bild: © W.J. Pucher oekonews / Stadträtin Ulli Sima freut sich über das innovative Projekt







Bild: © W.J. Pucher oekonews / Offizielle Eröffnung für die Manner "Schnitten-Heizung"







Bild: © W.J. Pucher oekonews / Schnittenproduktion bei Manner







Bild: © W.J. Pucher oekonews / Grüne Energie für 600 Haushalte von Manner





Manner: Die "Schnitten-Heizung" für Wien

15.10.2016Die Traditionsfabrik im 17. Wiener Gemeindebezirk liefert ab sofort Fernwärme für 600 HaushalteWien- Energieeffiziente Wärmeversorgung steht im Mittelpunkt einer Kooperation von Manner und der Wien Energie. Die Abwärme aus dem Backprozess in Wien-Hernals wird ab sofort in das lokale Fernwärmenetz auf einer Länge von 3,5 Kilometern eingespeist und für Heizung und Warmwasser verwendet. Die Leistung beträgt 1 Megawatt, davon werden 600 Haushalte und Betriebe in unmittelbarer Nachbarschaft der Waffelproduktion in Hernals und Ottakring profitieren. Manner wandelt darüber hinaus die überschüssige Abwärme des Herstellungsprozesses in Kälte um und verwendet diese für Kühlzwecke.Zur Inbetriebnahme konnte Manner-Vorstand Thomas Gratzer die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima, die Bezirksvorsteherin von Wien-Hernals Ilse Pfeffer, Stadtwerke-Vorstand Robert Grüneis und Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl im Werk begrüßen.Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke ist überzeugt: "Diese Kooperation ist ein Paradebeispiel für innovative Energielösungen in unserer Stadt, von der die Umwelt und die Menschen. Die "Schnitten-Heizung" reduziert den CO2-Ausstoß in Wien um weitere 1.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht der CO2-Emission von 240 Einfamilienhäusern." Wien Energie setzt verstärkt auf lokale Wärmequellen für Fernwärme.Thomas Gratzer, Vorstand für Produktion und Technik bei Manner, freut sich: "Mit dem Ausbau des Produktionsstandorts in Wien konnten wir die technologischen Weichen für die Zukunft von Manner stellen. Die Nutzung der Abwärme für Fernwärmekunden ist innovativ und energieeffizient. Wir sind dank Wien Energie nun nicht nur globaler Süßwarenerzeuger, sondern auch lokaler Energieproduzent."Manner investiert 40 Millionen Euro in die Modernisierung des Standorts in Wien-Hernals. Die Flächen werden um ein Drittel erweitert, die Waffelproduktion gesteigert und die Energieverwertung wird effizienter. Seit Jahresanfang wurden eine Fernwärmeleitung am Fabriksgelände von Manner, ein Wärmetauscher und die Verbindungen zum Wärmetauscher errichtet.Leistung: 1 MegawattAbwärme-Einspeisung: ca. 5.600 MegawattstundenCO2-Einsparung: 1.000 Tonnen pro JahrLänge dezentrales Netz 3,5 KilometerVersorgte Haushalte: 600Nicht nur die umliegenden Haushalte und Betriebe in Hernals und Ottakring profitieren von der umweltfreundlichen Fernwärmeversorgung. Auch die Manner-Zentrale im 17. Wiener Gemeindebezirk setzt auf Fernwärme und startet eine Klimaschutzpartnerschaft mit Wien Energie. Durch die Versorgung mit umweltfreundlicher Fernwärme konnte die Wiener Manner-Fabrik im vergangenen Jahr 34 Tonnen CO2 einsparen. Bestätigt wird diese Einsparung durch ein Zertifikat der TU Wien. Klimaschutzpartner kann werden, wer durch die Nutzung der nachhaltigen Fernwärme-Technologie hilft, der Umwelt zusätzliche CO2-Emissionen zu ersparen.Artikel teilen: GastautorIn: W.J. Pucher für oekonews.Artikel Online geschalten von: / stevanov /