Bild: © Honda / Das E-Auto aus dem 3D-Drucker







Bild: © Honda/ Genug Platz für die Beladung hinten





Ein Elektroauto aus dem 3D-Drucker

10.10.2016Honda stellte diese Woche bei der CEATE consumer electronics show ein Elektroauto aus dem Drucker vorDer kleine Flitzer, übersetzt "Micro Pendler" genannt, soll als e-mobiler Lieferwagen für Toshimaya, einem japanische Firma, zum Einsatz kommen. Es ist nicht das erste Auto von Honda aus dem Drucker, bereits im Vorjahr wurden einige kleine Modelle in Minigröße vorgestellt, die die Möglichkeiten selbstfahrenden Fahrens aufzeigten.Mit neuen Softwareprogrammen und 3-D-Druck konnte die Entwicklung eines solchen Fahrzeugs im Vergleich zu normalen Prototypen auf insgesamt nur 2 Monate verkürzt werden, was nicht nur eine enorme Zeitersparnis, sondern auch Kostenreduktionen bringt, so Honda. Nur der Motor und das Fahrwerk wurden nicht ausgedruckt.Das kleine E-Auto hat eine Reichweite von rund 50 Meilen. Es gibt die Möglichkeit, einen größeren Akku in den Boden des E-Autos einzubauen oder mehrere Akku-Packs, die jeweils 10 Meile Reichweite haben, zu verwenden. Das E-Auto wurde bewusst besonders schmal gebaut, da es als Lieferwagen auf besonders schmalen Straßen eingesetzt werden soll. Das Einzige, was nun noch fehlt, ist die Bewilligung des japanischen Verkehrsministeriums. Wenn alles klappt, so soll das kleine E-Fahrzeug bereits im Frühjahr auf Japans Straßen unterwegs sein.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /