Projekt „e-moto" - Online-Befragung - Personen mit E-Roller(n) bzw. E-Scooter(n) gesucht

Ergebnisse eine ersten Online-Befragung

Bitte um Teilnahme an Online-Befragung

„e-moto – Aktions- und Motivationsplan zur Etablierung der Elektromobilität bei jungen ZweiradlenkerInnen"Das Projekt „e-moto – Aktions- und Motivationsplan zur Etablierung der Elektromobilität bei jungen ZweiradlenkerInnen", das vom Österreichischen Klima- und Energiefonds finanziert wird, hat das Ziel, eine breitere Öffentlichkeit über Elektro-Roller bzw. Elektro-Scooter als alternative Fortbewegungsmittel zum Benzin-Moped zu informieren und Testmöglichkeiten für die Haupt-Zielgruppe der 15- bis 25-Jährigen zu schaffen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit der Österreichischen Energieagentur, der Technischen Universität Wien, dem Umweltbundesamt und mipra motiv- & mobilitätsforschung in Kooperation mit der Stadt bzw. Region Korneuburg und der HTL Steyr durchgeführt. Das Projekt, das im März 2016 startete, ging mit der Auftaktveranstaltung am Stadtfest Korneuburg am 18. Und 19. Juni 2016 in die erste Runde. Junge Menschen konnten dort Elektro-Roller Probe fahren und über ihre Erfahrungen berichten. Auch am 17. September 2016 gab es am Hauptplatz in Korneuburg die Möglichkeit, Elektro-Roller der Firma Schachner und bikemite zu testen.Eine großangelegte Online-Befragung junger Menschen aus Korneuburg, Steyr, Vorarlberg und Wien mit über 400 Beantwortungen zeigt, dass knapp die Hälfte aller Befragten elektrische Antriebe als sinnvollste alternative Antriebsart ansehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich alternative Antrieb in den nächsten 10 Jahren am Markt durchsetzen können, als eher bis sehr hoch einschätzen (70%). Die Rolle der Elektromobilität für die eigene zukünftige Mobilität sehen knapp 75% der jungen Menschen als eher bis sehr wichtig an. Trotzdem geben knapp 80% der befragten jungen Menschen an, sich bisher noch nicht genauer über Elektro-Roller informiert zu haben, knapp 70% sind noch nie mit einem E-Roller gefahren. Für ein Drittel der Befragten wären E-Roller eine denkbare Alternative für die alltäglichen Fahrten. Als Hauptgründe für den Kauf eines Elektro-Rollers werden Umweltfreundlichkeit, niedrige Betriebskosten in Form niedriger Strompreise sowie die gute Beschleunigung genannt, als wichtigste Argumente gegen den Kauf sprechen für die Befragten die begrenzte Reichweite, der hohe Kaufpreis sowie die lange Ladezeit.Weitere Informationen über die Einstellung junger Menschen zu E-Rollern werden im Rahmen eines Testtages mit Schüler_innen der HTL Steyr Anfang Oktober 2016 in Form von Workshops, Testfahrten und Vorher-Nachher-Befragungen eingeholt.