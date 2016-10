Holzenergie Schweiz ist bereit für die Energiestrategie 2050

7.10.2016Nach dreijähriger Debatte haben die eidgenössischen Räte am 30. September dem ersten Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 zugestimmt.Für die Holzenergiebranche ist dieser Entscheid ein starkes Signal dafür, dass der zweitwichtigste erneuerbare Energieträger der Schweiz in Zukunft vor allem am Wärmemarkt eine umso zentralere Rolle einnehmen wird.Nach jahrelangen, zähen Verhandlungen haben National- und Ständerat der Schweiz in der Schlussabstimmung die im September 2013 vom Bundesrat verabschiedete Botschaft zum ersten Massnahmenpaket mit einer klaren Mehrheit angenommen. Dieses erfreuliche Votum beendet eine lange Phase der Unsicherheit und garantiert der Schweizer Wirtschaft die dringend nötige Planungs- und Investitionssicherheit. Davon betroffen sind auch viele kleinere und mittlere Betriebe der Holzenergiebranche, die in den letzten Jahren viel Risiko genommen und eine solide Basis aufgebaut haben. Das Parlament hat dieses Engagement nun bestätigt: die Schweiz soll schrittweise und überlegt ein modernes, neues Energiesystem aufbauen. Holz, der zweitwichtigste erneuerbare Energieträger unseres Landes, wird damit in Zukunft bei der Bereitstellung von Wärme und Strom eine noch wichtigere Rolle spielen. Potenzial zur Steigerung der nachhaltigen Holzenergienutzung ist reichlich vorhanden, insbesondere im Jura, in den Alpen und Voralpen sowie im Tessin sind die Holzvorräte noch besonders gross.Seit über 35 Jahren fördert Holzenergie Schweiz eine sinnvolle, umweltgerechte, moderne und effiziente energetische Verwendung von Holz, dem zweitwichtigsten erneuerbaren und einheimischen Energieträger der Schweiz. Mit einer Vielzahl von attraktiven und modernen Dienstleistungen sind wir für Fachleute, Bauherren, Politiker, Firmen und interessierte Privatpersonen ein wichtiger und kompetenter Ansprechpartner im Bereich Holzenergie.Artikel teilen: GastautorIn: Michael Tibisch für oekonews.Artikel Online geschalten von: / holler /