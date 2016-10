Bild: © Daimler / Laden auch induktiv möglich







Bild: © Daimler / Generation EQ ist am Weg





Daimler: Ab 2019 jedes Jahr ein Elektroauto

5.10.2016Nun geht es bei Mercedes in die nächste Runde mit Elektroautos.„Generation EQ“ lautet dier Arbeitstitel. Vorgestellt wurde eien Studie im Look eines sportlichen SUV-Coupés, das Ausblick auf eine neue Fahrzeuggeneration mit batterieelektrischem Antrieb geben soll. Die Eckdaten: bis zu 500 Kilometer Reichweite,Connected, Autonomous, Shared und Electric. ‚Generation EQ‘ bringt all das konsequent zusammen. Emissionsfreie Automobile sind die Zukunft. Und unsere neue Marke EQ geht weit über das E-Fahrzeug hinaus. EQ steht für ein umfassendes elektrisches Ökosystem aus Services, Technologien und Innovationen." so Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars.Die neue Generation von Mercedes Elektrofahrzeugen wird auf einer eigens für batterieelektrische Modelle entwickelten Architektur basieren, die skalierbar und modellübergreifend einsetzbar ist: Radstand und Spurweite sowie alle übrigen Systemkomponenten, insbesondere die Batterien, sind dank des modularen Systembaukastens variabel. Die Basisarchitektur eignet sich für SUVs, Limousinen, Coupés, Cabriolets und weitere Modellreihen.Die Fahrzeugstruktur baut auf einen intelligenten Multi-Materialmix aus Stahl, Aluminium und Carbon. So werden die Anforderungen an Leichtbau, Stabilität und Kosteneffizienz optimal erfüllt. Kaum wahrnehmbare Karosseriefugen, verdeckte Scheibenwischer, Kameras anstatt Außenspiegel und der Verzicht auf gewöhnliche Türgriffe unterstreichen das Neue, lassen das SUV-Crossover wie aus einem Guss wirken und verringern den Luftwiderstand. Der Fokus liegt innen auf einer , touch-basierten Bedienung. Die Instrumententafel mit dem großen, schwebenden Widescreen-Display ist durch ihr asymmetrisches Design auf den Fahrer zugeschnitten.„Generation EQ“ hat zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse und eine in den Fahrzeugboden integrierte Batterie. Mit einer Gesamtleistung, die in der stärksten Ausbaustufe bis zu 300 kW betragen kann, und einem maximalen Drehmoment von bis zu 700 Newtonmeter erreicht „Generation EQ“ Tempo 100 in weniger als fünf Sekunden. In Kombination mit der intelligenten Betriebsstrategie von Mercedes-Benz erzielt „Generation EQ“ eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.Die Lithium-Ionen-Batterie stammt von der Daimler-Tochter Deutsche ACCUMOTIVE. Durch die modulare Bauweise verfügen die innovativen Batteriesysteme über eine modellspezifische Gesamtkapazität von über 70 kWh. Schnellladen soll möglich sein. Kabelloses Laden via Induktion soll genauso wie Schnellladen möglich sein. Künftig will man auch Mercedes-Benz Energiespeicher anbieten, die überschüssigen Solarstrom vom Dach in einem Mercedes-Benz Energiespeicher zwischenpuffern können.Deutlich reduzierte Ladezeiten sollen via Combined Charging System (CCS) möglich sein. Der europäische Ladestandard ermöglicht ein Schnellladen mit weit größerer Leistung als heute. Aktuell sind bereits Ladeleistungen von 50 bis vereinzelt 150 kW möglich. Mittel- bis langfristig sind Ladeleistungen von bis zu 300 kW vorgesehen. Innerhalb von fünf Minuten könnte Strom für 100 lokal emissionsfreie Kilometer nachgeladen werden. Selbstverständlich verfügt „Generation EQ“ auch über die neuesten Fahrerassistenzsysteme. Die Ingenieure gehen noch einen Schritt weiter: So verfügt „Generation EQ“ über die Car-to X-Technologie und kann Informationen mit der Infrastruktur und anderen Fahrzeugen austauschen. Hilfreich für den Fahrer sind außerdem Hinweise über Lademöglichkeiten in der Umgebung. Sobald „Generation EQ“ realisiert, dass das Fahrtziel mit der vorhandenen Batterieladung nicht erreicht werden kann, informiert er den Fahrer über entsprechende Optionen auf der Navigationskarte."Vernetzung, autonomes Fahren, Sharing und elektrische Antriebe – jeder dieser vier Trends hat das Potenzial, unsere Branche auf den Kopf zu stellen. Aber die eigentliche Revolution liegt in der intelligenten Verknüpfung der vier Trends." so Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars.Die Zukunft scheint elektrisch und wird spannend- man darf auf die weitere Entwicklungen gespannt sein.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /