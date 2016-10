Bild: © oekonews-Rudi Hämmerle- Fisker Karma





Fisker ist wieder da- Neues Elektroauto soll 2017 vorgestellt werden

5.10.2016Reichweite über 700 km - Man darf gespannt seinHenrik Fisker ist in der Autobranche fast schon so etwas wie ein bunter Hund, er war nicht nur der Designer von einigen Aston Martin Fahrzeugen, sondern war bei Tesla auch an der Entwicklung des Model S beteiligt, bevor er beschuldigt wurde, Betriebsgeheimnisse gestohlen zu haben, die er angeblich für Fisker Automotive verwendet haben soll. Er war auch der Gründer der Firma Fisker Automotive, die nach einer Fastpleite vom Autoteilehersteller Wanxiang aus China gekauft wurde und die vor kurzem ein neues Fahrzeug vorstellte. Nun ist er selbst wieder da mit einem Lebenszeichen, mit einer Elektroautofirma, die Fisker, Inc. heißt und die bereits im nächsten Jahr ein rein elektrisches Fahrzeug vorstellen möchte. Die Firma soll auch eine eigene Batterieabteilung namens Fisker Nanotech haben, mit eigenen, etwas anderen Batterien, wie Bloomberg in den USA berichtet. Gestartet werden soll mit einem Premiumfahrzeug, danach soll ein Fahrzeug für den Massenmarkt kommen, beide 100% elektrisch. Die Ankündigungen sind beeindruckend: 700 km Reichweite.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /