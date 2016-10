Bild: © DPD / Paketzustellung auch mit dem E-Lastenrad







Innovativer e-mobiler City Hub in der Seestadt Aspern



Erstmals eröffnet ein privater Paketdienstanbieter in Österreich einen Paketshop, der im Eigenbetrieb geführt wird. Mit dem City Hub macht DPD die Marke erlebbar und bietet den Kunden ein umfangreiches Service: Neben der Paketaufgabe und –abholung, kann u. a. ein Paket mittels Paket Navigator in den Shop umgeleitet werden, durch Live-Tracking kann das Paket bis zur Ankunft im Shop online „verfolgt“ werden, ebenso kann ein Web Paket, das vom Versender zuhause bereits durch ein digitales Label versandfertig gemacht wurde, abgegeben werden.



Neue Logistikkonzepte für den urbanen Raum



Ziel ist, Güterlogistik im urbanen Raum in Zukunft noch effizienter und sauberer zu gestalten. Dafür arbeiten unter der Leitung des Austrian Institute of Technology (AIT) 15 österreichische Unternehmen – unter ihnen DPD – zusammen. Im Projekt EMILIA sollen bis 2017 neuartige Güterlogistikkonzepte für urbane Gebiete entwickelt sowie kleine Elektrofahrzeuge hinsichtlich Reichweite und Produktionskosten optimiert werden. „Städte stellen spezielle Anforderungen an Fahrzeuge. Allgemeiner Platzmangel und Zufahrtsbeschränkungen erschweren Lieferungen durch herkömmliche Lkw. Deshalb werden im Rahmen von EMILIA alternativ angetriebene Transportfahrzeuge für die Last-Mile-Distribution entwickelt bzw. technisch optimiert“, erklärt Dipl.-Ing. Heimo Aichmaier, Geschäftsführer von Austrian Mobile Power, und ergänzt: „DPD hat als nachhaltiges und innovatives Logistikunternehmen die Wichtigkeit des Themas Elektromobilität im Bereich der Güterlogistik erkannt und sich an der Entwicklung innovativer Konzepte für den urbanen Raum beteiligt.“ Rainer Schwarz fügt hinzu: „Mit unserem City Hub wollen wir einerseits wertvolle Erfahrungen im Bereich der Elektromobilität sammeln, um diese dann konsequent in unsere Prozessketten zu integrieren und andererseits wollen wir mittels dieses Lösungsansatzes auch eine verstärkte Präsenz im näheren Umfeld der Empfänger und ein noch besseres Service für unsere Kunden schaffen.“







