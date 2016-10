Bild: © Eurosolar Austria





Bericht zur Verleihung der Österreichischen Solarpreise 2016 am 01. Oktober 2016

Zu den Referentinnen bzw. Referenten zählten

2016 wurden 10 Solarpreise sowie 3 Anerkennungen vergeben

5.10.2016Vorträge und zahlreiche Bilder onlineNachdem einer der Solarpreise im Jahr 2015 an die HTBL u. VA BULME vergeben wurde, fand die diesjährige Verleihung der Österreichischen Solarpreise in Graz/Gösting an der HTBL u. VA BULME am 01.10.2016 in der Ibererstraße 15–21, A-8051 Graz statt.- Direktor, Dipl.-Ing. Günther GREIER, HTBL u. VA BULME Graz/Gösting- RA Dr. Hans Otto SCHMIDT, Vorsitzender von EUROSOLAR AUSTRIA- MR DDr. Hedda SÜTZL-KLEIN, BMVIT, Abt. Energie- und Umwelttechnologien- Abg.z.NR Mag. Matthias KÖCHL, Sprecher für Anti-Atom-Politik und Nachhaltigkeit- Bürgermeister-Stellvertreterin Elke KAHR, Graz- Gemeinderat Dipl.-Ing. Georg TOPF, in Vertretung von Bgm. Mag. NAGLStefan Volkwein, SolarSuperState Association, referierte zum Status der Photovoltaik und Windenergie in Österreich im Vergleich mit anderen europäischen Staaten.Dr. Hans Kronberger, Bundesverband Photovoltaic Austria, sprach zum Thema "Ausbau der Photovoltaik in Österreich – aktueller Stand und Entwicklungen".Den Festvortrag zur Solarpreis 2016 hielt o. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Reinhold W. Lang, JKU, Head of Institute, Institute of Polymeric Materials and Testing zum Thema „Materialforschung für die Energiewende Österreichische Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Politik“.EUROSOLAR AUSTRIA darf sich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für die Eröffnungsreden, Referate sowie die Moderation durch MR DI Wolfgang HEIN, BMVIT, und insbesondere für die Ermöglichung der Solarpreisverleihung 2016 an der HTBL u. VA BULME bedanken.Bundesministerin Sonja Hammerschmid, Bundesminister Jörg Leichtfried übermittelten ebenso wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, die Landesräte aus dem Land Steiermark Ursula Lackner, Johann Seitinger bzw. Aton Lang, die Vorstandsmitglieder sowie die Abgeordnete zum Nationalrat Christiane Brunner, Michael Bernhard oder der Landtagsabgeordnete Franz Rennhofer, welche u.a. Vorstandsmittglieder von EUROSOLAR AUSTRIA sind, die besten Wünsche, ...Die 10 Solarpreisträger in den dazugehörigen Kategorien sind:Preis für Städte und Gemeinden oder Stadtwerke: Marktgemeinde Auersthal, Auersthal auf dem Weg zur EnergiegemeindePreis für Städte und Gemeinden oder Stadtwerke; TRE Thayaland GmbH, Dobersberg, Die TRE Thayaland GmbH – für eine nachhaltige und regionsgerechte Entwicklung des Bezirks Waidhofen an der ThayaPreis für industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe / Unternehmen: DAS Energy GmbH, Wiener Neustadt, Ultra-Leicht und flexible Solarmodule, aus Silikon und ohne GlasPreis für lokale oder regionale Vereine als Förderer von Projekten für Erneuerbare Energien: Alpenverein Innsbruck, Franz-Senn-Hütte (2147m) energieautark mit PV, Solarthermie, Pflanzenöl-BHKW, Kleinwasserkraftwerk)Preis für Solares Bauen; Burghauptmannschaft Österreich, Wien, Innovative Umwelttechnologien für die neue Giraffenanlage im Tiergarten SchönbrunnPreis für Transportsysteme mit Erneuerbaren Energien: Österreichische Post AG, Wien, Implementierung Modellregion E-Mobility Post und „Grünes Wien“Preis für Bildung und Ausbildung: Ing. W. Wiesmüller, Technische Lehrveranstaltungen, St. Pölten, Energy-Link Solarkoffer – Bauanleitung für eine mobile Stromversorgung (Äthiopien)Preis für Bildung und Ausbildung: D.E.U.S. Beratung, Gleisdorf, „Sicher versorgt“ mit der „ALL IN Energiezelle“ und dem „digitalen Blackout Katastrophenschutz Atlas“Preis für Eine-Welt-Zusammenarbeit: Verein für Energie-Autarkie, Verein für „Licht in die Welt“, Sonnenstrom für das Augenspital Zorgho in Burkina FasoSonderpreis für besonderes persönliches Engagement für Erneuerbare Energien: Ing. Peter Ott, Langenzersdorf, 20 Jahre aktiv für Erneuerbare Energien – aktuell: Projekt „Energiespeicherung durch Einsatz von gebrauchten Notebook-Akkus“Die 3 Anerkennungen wurden vergeben sowie in den Kategorien:Anerkennung für industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe / Unternehmen: oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel, Wien simon® – Dein Mini KraftwerkAnerkennung für industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe / Unternehmen: Der Service Gärtner, Reinhard Sperr, Ökologisierung der Service Gärtnerei, speziell des FuhrparksAnerkennung für lokale und regionale Vereine als Förderer von Projekten für Erneuerbare Energien, Rotary Sozial Verein Weiz, Sonnenstrom für MenschenhilfeArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / wabel /