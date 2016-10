Historischer Tag für eine neue Klimapolitik

4.10.2016EU-Parlament stimmt mit deutlicher Mehrheit der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens zu - "Keine Klimaschulden auf Kosten unserer Enkel"Mit der heutigen offiziellen Ratifizierung im Europäischen Parlaments gab es einen weiteren wichtigen politischen Schritt für ein weltweites Inkrafttreten des Pariser Klimaschutzabkommens (610 Europaabgeordnete stimmten mit ja, 38 mit nein). Das Abkommen tritt nämlich in Kraft, wenn 55 Länder, die für mindestens 55 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Die EU hat Führungskraft bewiesen und einen verbindlichen Rahmen geschaffen. Das Klimaschutzabkommen steht nach nur neun Monaten seit der in Paris getroffenen politischen Willenserklärung nun auch kurz vor der tatsächlichen Umsetzung", sagt SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, die Mitglied im Umweltausschuss ist."Wir erleben heute einen historischen Tag am Weg zu einer neuen Klimapolitik. Die Zeit der Klimaschulden auf Kosten unserer Enkel muss endgültig der Vergangenheit angehören", fordert die ÖVP-Umweltsprecherin Elisabeth Köstinger anlässlich der Abstimmung."Durch unsere rasche Ratifizierung wird die Europäische Union in Marrakesch mit am Verhandlungstisch sitzen. So stellen wir sicher, dass Paris erst der Anfang des mutigen Klimaweges war", betont Köstinger. Damit das Pariser Klimaabkommen noch vor der Klimakonferenz in Marrakesch in Kraft tritt, sind Ratifizierungen von 55 Staaten notwendig."Nach der Ratifizierung ist vor der Umsetzung. Die EU- Kommission kann mit konkreten Vorschlägen zu Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und zu Wasserkraft die Pariser Ziele wahr werden lassen", so die ÖVP-Politikerin, die hier große Chancen für Klima und Wirtschaft sieht.Österreich kann und soll dabei eine Vorreiterrolle einnehmen, so Köstinger. "Wir sind reich an erneuerbaren Ressourcen und Pionier bei Wasserkraft und Forstwirtschaft. Diese Chancen müssen wir intelligent nützen. Die Energiezukunft beginnt jetzt und sie ist machbar", betont die Europaabgeordnete.Kadenbach ist über das geeinte Vorgehen Europas sehr zufrieden. „Ich bin stolz darauf, dass Österreich zu den ersten Staaten gezählt hat, die den neuen Klimavertrag ratifiziert haben. Durch die EU-weit zügige Vorgehensweise können wir damit im November beim nächsten Klimagipfel der Vereinten Nationen in Marokko bereits über die konkrete Umsetzung reden. Das Abkommen von Paris sieht die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius vor, Ziel sind 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Der Kampf gegen die Erderwärmung muss ohne Ausreden verfolgt werden. Wir sind das den kommenden Generationen schuldig", sagt Kadenbach.