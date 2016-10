Greenpeace zu Hinkley Point C: Britische Regierung schaufelt Milliardengrab

4.10.2016Klage Österreichs kann das AKW-Projekt noch stoppenLondon/Wien – In der Vorwoche wurde in London zwischen Vertretern Großbritanniens und einem französisch-chinesischen Konsortium der Vertrag für den Bau des umstrittenen Atomkraftwerks Hinkley Point C unterzeichnet. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten soll nun ein neues AKW in Großbritannien entstehen. Ob das Projekt tatsächlich realisiert wird, hängt vom Ausgang der Klage der österreichischen Regierung vor dem europäischen Gerichtshof ab.„Heute besiegelt Großbritannien den Bau des teuersten Atomkraftwerkes der Welt", kritisiert Adam Pawloff, Energiesprecher von Greenpeace in Österreich, „Statt das Geld in die weitaus günstigere erneuerbare Energie zu investieren, werden Milliarden an britischem Steuergeld in das Projekt gepumpt." Aus diesem Grund hat die Republik Österreich 2015 gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission, die Subventionen für das AKW zu genehmigen, geklagt. Es verstoße mit einer Preisgarantie von 92,50 Pfund – mehr als das doppelte des aktuellen Strompreises – über 35 Jahre klar gegen europäisches Wettbewerbsrecht, außerdem wurde das Projekt nicht ausgeschrieben.Der Bau von Hinkley Point C ist von noch weiteren erheblichen Unsicherheiten geprägt. Obwohl der Vorstand des französischen Energiekonzerns EDF im Juli für das Projekt gestimmt hat, sind die MitarbeiterInnen des Konzerns klar dagegen. Im August hatten fünf Gewerkschaftsmitglieder Klage gegen die Entscheidung eingereicht. „Wenn sogar die eigene Belegschaft vor Gericht zieht, dann liegt es auf der Hand, dass Hinkley Point C völlig untragbar ist", so Pawloff.Überschattet wird die Unterzeichnung durch die Veröffentlichung eines Berichtes von Greenpeace Frankreich. Dieser stellt fest, dass zahlreiche EDF-Atomkraftwerke in Frankreich mit Bauteilen aus minderwertigem Stahl des Atomriesen AREVA beliefert worden sind. Der in kritischen Bauteilen wie Reaktordruckbehälter oder Dampferzeuger verwendete Stahl erfüllt nicht den nötigen Standard, da er einen zu Kohlenstoffanteil aufweist. Das macht den Stahl spröder und kann zu Rissen und im Extremfall zu einer Kernschmelze und einem Super-GAU führen. 28 französische Reaktoren sind betroffen, drei wurden vorübergehend stillgelegt. Die nationale Atomaufsichtsbehörde ordnete bereits eine Untersuchung an.„Dass mit AREVA nun genau jener Konzern mit dem Bau des Atommeilers Hinkley Point C beauftragt wird, der in Frankreich Reaktoren mit minderwertigen Bauteilen gebaut hat, klingt wie ein schlechter Treppenwitz der Atomlobby. Atomkraft ist nicht nur die teuerste Form der Energieproduktion überhaupt, sie birgt unkontrollierbare Risiken. Es ist unverständlich warum heute noch in neue AKWs investiert wird", so Pawloff abschließend.