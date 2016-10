Bild: © Postbus





Vorarlberg ist Vorreiter beim Öffi- Pendeln!

4.10.2016Landesrat Rauch: Mit 365-Euro-Ticket steigen immer mehr Menschen auf Bus und Bahn umBregenz- „Vorarlberg ist Vorreiter beim Pendeln mit Bus und Bahn. In keinem anderen Bundesland Österreichs steigen die Ausgaben fürs Öffipendeln so hoch wie bei uns“, freut sich Grünen Mobilitäts-Landesrat Johannes Rauch. „Mit kontinuierlichem Ausbau von Bahn- und Busangeboten und dem von den Grünen durchgesetzten 365 Euro-Ticket gelingt es uns, dass immer mehr Menschen auf Öffentliche Verkehrsmittel umsteigen“, so Rauch.Rauch verweist auf eine Anfragebeantwortung des Finanzministeriums an Grünen-Nationalratsabgeordneten Georg Willi. Darin sei erkennbar, dass die kleine Pendlerpauschale, also die Öffi-Pauschale, in Vorarlberg immer mehr in Anspruch genommen wird. Die Ausgaben fürs Autopendeln sinken hingegen leicht. Insgesamt 1.228 Mio. Euro habe der Bund 2014 gemäß Anfragebeantwortung für die große und die kleine Pendlerpauschale bereitgestellt. 2,5 Prozent davon flossen nach Vorarlberg, das sind 31 Mio. Euro.Im Interesse des Klima- und Umweltschutzes will Landesrat Rauch mit weiteren Initiativen noch mehr Menschen zum Umstieg auf die Öffis bewegen. Rauch spricht sich für eine Reform der Pendlerpauschale aus. „Derzeit profitieren AutofahrerInnen weit mehr als Öffi-BenutzerInnen oder FahrradfahrerInnen. Denn sie erhalten ab zwei Kilometer Pendeldistanz die große Pendlerpauschale - Öffi-BenutzerInnen erst ab 20 Kilometer. Das ist ungerecht und schlecht für die Umwelt“, kritisiert Rauch. Außerdem würden Gutverdienende weit mehr als Wenigverdienende profitieren.Der Landesrat verweist auf den einstimmigen Beschluss der Landesverkehrsreferentenkonferenz von 2016: „Die Landesverkehrsreferentenkonferenz ersucht den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie den Bundesminister für Finanzen, im Sinne der Förderung umweltfreundlicher und gesunder Mobilität, die Höhe der sachbezugsfreien Zuwendungen von Betrieben an ihre Mitarbeiter/innen von derzeit 180,-- €/Jahr deutlich anzuheben. Zweckgebundene Zuwendungen sollten unter einer definierten Nachweispflicht damit auch verstärkt an Fußgänger/innen, Fahrgemeinschaften und Radfahrer/innen möglich werden.“Der grüne Verkehrssprecher Georg Willi will sich auf Bundesebene weiter für eine Reform der Pendlerpauschale einsetzen, damit ÖffipendlerInnen gegenüber AutopendlerInnen nicht weiter benachteiligt werden. “Im Lichte der Klimadebatte brauchen wir im Verkehr große Schritte zur Senkung der Treibhausgase”, schließt Rauch.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / wabel /