Schloss Grafenegg (NÖ): Auszeichnung der besten Klimaschutzprojekte von Gemeinden und Regionen in Europa

4.10.2016Bereits zum siebenten Mal zeichnet das Klimabündnis Gemeinden und Regionen aus ganz Europa mit dem Climate Star aus.Die Gala ist Höhepunkt der viertägigen Internationalen Jahreskonferenz des Klimabündnis in Krems. 107 Climate Stars wurden bei den sechs bisherigen Auflagen bereits vergeben. Darunter namhafte Städte wie Barcelona, Leipzig oder Venedig und kleinere Gemeinden wie Krenglbach (Oberösterreich) oder Zwischenwasser (Vorarlberg). In vier Kategorien kommen heuer weitere 15 Klimaschutzprojekte aus 7 Ländern hinzu. Eingereicht werden konnten laufende oder abgeschlossene Klimaschutzprojekte. Bewertet wurden diese nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Multiplikatoreffekt, Medienwirksamkeit, Innovation und Einbindung der Bevölkerung.Zur Climate-Star-Gala ins Schloss Grafenegg lädt das Klimabündnis Europa gemeinsam mit dem Land Niederösterreich. „Im Klimaschutz braucht es Vorreiter und Vorbilder. Die Climate-Star-Preisträger zeigen schon jetzt, wie die Klima- und Energiewende funktionieren kann. Sie geben Hoffnung und motivieren mit ihren Projekten andere, selbst aktiv zu werden", so Niederösterreichs Umweltlandesrat Stephan Pernkopf.Die Climate-Star-Gala ist heuer erstmals in die jährliche Internationale Jahreskonferenz des Klimabündnis eingebettet. Eingeladen sind VertreterInnen aus den mittlerweile über 1.700 Klimabündnis-Gemeinden in 26 Ländern Europas. Unter dem Motto "Kultur des lokalen Klimaschutzes. Gute Beispiele erfolgreich verankern" gibt es interaktive Foren, Workshops zu Themen wie partizipative Finanzierungsmethoden und Klimawandelanpassung, einen Marktplatz der Ideen und Exkursionen ua ins AKW Zwentendorf.Klimabündnis-Konferenz, 5.-8. Oktober3500 Krems