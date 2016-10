Bild: © oekonews- Laden eines Elektroautos





e-carsharing: Auch in der Steiermark ein Hit

3.10.2016Förderung des Landes Steiermark für e-carsharing und kommunale Nutzfahrzeuge bringt 78 neue e-carsharing-Fahrzeuge, 13 kommunale Nutzfahrzeuge und 144 neue e-Ladestellen für die SteiermarkGraz- e-carsharing boomt immer mehr. Elektrofahrzeuge werden damit für viele Personen bekannter gemacht. Die Fahrzeuge können dabei über Buchungsplattformen reserviert werden, die Abrechnung erfolgt elektronisch. Durch ein breites e-car-sharing-Angebot wird den Steirerinnen und Steirern die Möglichkeit geboten, Elektromobilität aus erster Hand selbst zu erfahren.Bewusstseinsbildung und der Abbau von Vorurteilen ist ein wichtiger Schritt zum Umstiegauf Elektromobilität. Carsharing ist eine Mobilitätsform, bei der Fahrzeuge optimal genutztwerden. Wo öffentlicher Verkehr nicht verfügbar und Fuß- bzw. Radverkehr nicht möglichist, soll diese Mobilitätsform forcieren werden.Insgesamt sind 56 steirische Gemeinden und 18 Unternehmen beteiligt. Die größten Projekte kommen aus dem Vulkanland (23 Gemeinden, 16 Betriebe), dem Murtal (10 Gemeinden) und der Klima-Energie-Region Gröbming (5 Gemeinden).Das Förderpaket umfasst 79 e-carsharing-Fahrzeuge samt der dazu erforderlichenInfrastruktur, wie Ladestationen, Buchungsplattformen, Support-Hotline usw. DieseFahrzeuge werden zum Teil von Gemeinden (52) und zum Teil von Unternehmen (27)angeboten. Als Nutzer kommen GemeindebürgerInnen, MitarbeiterInnen und die allgemeineBevölkerung in Frage. Derzeit sind in der Steiermark insgesamt 37 e-carsharing-Fahrzeugevon 14 Anbieter im Einsatz (Quelle: Energie Agentur Steiermark GmbH, Stand Juni 2016).Durch die Förderung wird sich das e-carsharing Angebot in der Steiermark mehr alsverdreifachen. Außerdem entstehen mit dem Förderpaket des Landes Steiermark darüber hinaus 144 neue Ladestellen. An diesen können je nach Typ – Wallbox oder Ladesäule – jeweils ein bis zwei Elektrofahrzeuge geladen werden. Insgesamt sind das 249 Ladepunkte - ein großer Schritt zur flächendeckenden Abdeckung der Steiermark! Zusätzl wird diich Anschaffung von 13 kommunalen E-Nutzfahrzeugen gefördert. Der öffentliche Bereich wirkt damit als Vorbild für den Umstieg auf Elektromobilität.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /