124.075 BürgerInnen gegen Dukovanyausbau

1.10.2016Einwendungen gegen Ausbau von AKW Dukovany durch Land OÖ sowie 41 oö. Gemeinden im Namen von zusätzlichen 124.075 Bürger/innen(LK) Tschechien plant einen weiteren Kraftwerksblock in Dukovany, nur 120 km von der oö. Grenze entfernt. Umweltlandesrat Rudi Anschober hat daher eine eigene ablehnende fachliche Stellungnahme im Namen Oberösterreichs ins Verfahren eingebracht. Gleichzeitig wurde von Anschober gemeinsam mit Oberösterreichs NGOs eine Einwendungskampagne gestartet, an der sich 41 Gemeinden namens mehr als 124.000 Einwohner/innen beteiligt haben. Darüber hinaus hat die oö. Landesregierung eine Einwendung im Namen aller Oberösterreicher/innen eingebracht.Anschober: "Diese Einwendungen als starkes Zeichen des Protests nützen das derzeitige Vorverfahren. Ich erwarte die eigentliche UVP im ersten Halbjahr 2017. In dieser werden wir eine noch deutlich umfassendere Einwendungskampagne starten. Denn dann kommen wir in die Schlüsselphase des Genehmigungsverfahrens. Ich danke den vielen engagierten Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern, die mit den kurzfristig fixierten Beschlüssen gezeigt haben, dass der Anti-Atom-Widerstand in Oberösterreich lebt!"