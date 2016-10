Bild: © Anja Osenberg / pixabay.com





Weltweit größtes Branchentreffen der Windenergie schließt mit Topbilanz

2.10.2016Rund 35 000 Besucher aus 48 Nationen, 1400 Aussteller aus 34 Ländern – WindEnergy Hamburg 2016 baut Spitzenposition als globale Business-Plattform ausHamburg - Internationale Besucher und Aussteller aus aller Welt, zahlreiche Erfolgsmeldungen über Geschäftsabschlüsse und die Erschließung neuer Märkte – das ist die positive Bilanz der WindEnergy Hamburg. Die Weltleitmesse der Windindustrie legte bei der Internationalität gegenüber der Premiere 2014 nochmals deutlich zu: Rund 35 000 Fachbesucher aus 48 Nationen kamen nach Hamburg. Der Anteil der internationalen Besucher stieg auf rund 40 Prozent, der Anteil internationaler Aussteller auf 44 Prozent. „Besser konnte es nicht laufen. Die Erfolgsmeldungen unsere Aussteller sind geradezu überwältigend. Zahlreiche Unternehmen haben auf der Messe in großem Umfang Geschäfte abgeschlossen", betonte Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH. „Die Windhauptstadt Hamburg bot nicht nur das bisher größte Branchentreffen der Welt, sondern auch das optimale Klima für die Weiterentwicklung der Industrie. Der internationale Windmarkt wird nach diesen Messetagen um viele Megawatt wachsen."Vier Tage lang, vom 27. bis 30. September, präsentierten in neun Messehallen rund 1400 Aussteller aus 34 Nationen ihre Produktneuheiten und Dienstleistungen für den Onshore- und Offshore-Bereich. Erstmals fand parallel die Konferenz WindEurope Summit statt, die unter dem Motto „Making transition work" ein hochkarätiges Programm mit Vorträgen von rund 300 Experten zu allen aktuellen und künftigen Themen der Industrie bot. Bernd Aufderheide: „Unsere Aussteller haben es ausdrücklich begrüßt, dass beide Top-Events der Windindustrie parallel stattfanden." Giles Dickson, CEO WindEurope, fügte hinzu: „Der WindEurope Summit und die WindEnergy Hamburg haben zusammen in dieser Woche ein großes Schaufenster und eine starke Plattform für die Interessen der Windindustrie geschaffen. Sie haben die aktuellen Stärken der Industrie und die Herausforderungen, denen sie gegenüber steht, um weiter Jobs und Wachstum in Europa zu generieren, sehr genau abgebildet."Nach einer repräsentativen Besucherbefragung eines unabhängigen Marktforschungsinstituts sind mehr als die Hälfte der Messebesucher an Geschäftsentscheidungen ihrer Unternehmen direkt beteiligt. Rund 60 Prozent kamen zur Weltleitmesse, um neue Geschäftskontakte anzubahnen. Das Interesse an Angeboten der Offshore- wie der Onshore-Windindustrie war nahezu gleich groß. Die hohe Internationalität und die große Bandbreite des Messeangebots wurden von jeweils weit über 90 Prozent der Besucher hervorgehoben.Das hervorragende Geschäftsklima auf der Weltleitmesse bestätigten zahlreiche Aussteller und Verbände, ebenso Vertreter der insgesamt 16 Nationenpavillons. Darüber hinaus lobten sie das große Interesse und die hohe Kompetenz der Fachbesucher.