„Hungriger Planet“ nur noch bis Ende Oktober

2.10.2016Die derzeitige Sonderausstellung „Der Hungrige Planet“ in der SONNENWELT Großschönau kann nur noch bis Saisonende besichtigt werden.Besucher können bis zum Saisonende Ende Oktober noch die Chance nützen, die aktuelle Sonderausstellung „Der hungrige Planet“ zu besichtigen. In der eindrucksvollen Fotoreportage wird gezeigt, was Familien aus aller Welt in einer Woche essen und trinken. Die Unterschiede sind nicht nur im Fleischkonsum und in den Ernährungsgewohnheiten, sondern z.B. auch in der Müllproduktion gewaltig.Damit den Besuchern aber immer wieder neue Attraktionen in der SONNENWELT geboten werden können, ist derzeit eine neue Sonderausstellung zum Thema „Erneuerbare Energien“ in Planung. Beim Saisonstart am 26. März wird die neue Ausstellung erstmalig zu sehen sein.Die Erlebnisausstellung SONNENWELT in Großschönau verzeichnet auch im heurigen Jahr wieder ein kräftiges Besucher-Plus im Vergleich zum Vorjahr. Die größte Steigerung ist bei den Schulgruppen und bei den Einzelbesuchern zu verzeichnen. Die SONNENWELT wird nicht nur von regionalen Schulen gerne als Exkursionsziel genutzt, auch Klassen, die im Waldviertel ihre Projekttage verbringen, kommen gerne in die einzigartige Erlebnisausstellung. Mag. Gunter Gortan – Biologielehrer an der HLUW Yspertal meint sogar: „Der Besuch der SONNENWELT sollte zum Pflichtprogramm für alle Schüler von der Volksschule bis zur höheren Schule gehören. Man kann an einem Projekttag mehr über unsere Welt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft vermitteln, als in zahlreichen Schulstunden.“Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /