Bild: © zgV





Tag der offenen Heizwerke in Tirol

1.10.2016Heute öffnen 17 Biomasseheizwerke in ganz Tirol ihre Tore und geben Einblick in die Erzeugung erneuerbarer Energie aus Biomasse.Der Tag der offenen Heizwerke unter dem Motto „Biomasseheizwerke - Partner der Tiroler Energiezukunft“ am 1.Oktober 2016 von 14.00 - 17.00 Uhr statt.In Tirol wurden die ersten Anlagen in den frühen 90er Jahren realisiert, liefern seither C02-neutrale Energie aus dem Wald und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig konnten regionale Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen und regionale Wertschöpfung erzielt werden. Der Tag der offenen Heizwerke bietet eine gute Gelegenheit sich am jeweiligen Standort zu informieren.Biomasseheizwerke sind wichtige Partner der Tiroler Energiezukunft, denn das Land Tirol hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2050 Energieautonom, also unabhängig von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas zu sein. Dies soll durch die Senkung des Energiebedarfes und durch verstärkten Einsatz erneuerbarer Energie, wie Wasserkraft, Biomasse und Solarenergie erreicht werden.Entscheidend für die Zukunft ist das Zusammenspiel der erneuerbaren Energieträger, nur gemeinsam können die Ziele erreicht werden. Das größte Einsparungspotential wird im Bereich der Mobilität erwartet. Aus diesem Grund können sich die Besucher beim Tag der offenen Heizwerke auch über das Thema eMobilität informieren, je nach Standort stehen eAutos zur Besichtigung, zum Fahren oder Mitfahren zur Verfügung.Bezirk Imst: Längenfeld, Stams, ObsteigBezirk Innsbruck Land: Fulpmes, MühlbachlBezirk Kitzbühel: Kirchberg, KitzbühelBezirk Kufstein: Bad Häring, Kufstein, Münster, Söll (13.00 - 17.00 Uhr),OberauBezirk Landeck: St. ChristophBezirk Lienz: Dölsach (09.00 -12.00 Uhr), Lienz (10.00-16.00 Uhr) und MatreiBezirk Schwaz: RotholzArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /