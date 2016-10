Bild: © eRuda/ eRUda- E-Fahrzeuge von oben gesehen







eRUDA – E-Moibl durch Oberbayern und Schwaben

2.10.2016Rund 7.700 Besucher waren über E-Mobilität begeistert135 eFahrzeuge rollten lautlos und abgasfrei vir kurzem durch Oberbayern, Schwaben und Österreich. Die Zuschauer überzeugten sich bei der eRUDA – elektrisch Rund um den Ammersee – von der beeindruckenden Leistungsfähigkeit, der bemerkenswerten Reichweite und vom riesigen Spaß, der das elektrische Fahren auslöst. Die eRUDA ist Deutschlands größte eMOBIL Rallye.Die Teilnehmer begeisterten das Publikum mit einer bunten Vielfalt aus allen Bereichen der E-Mobilität: Com Pedelec und Elektroauto aller Varianten, vom e-mobilen Oldtimer bis zur Drone. Ein vielseitiges Angebot zeigte einen großen Einblick in E-Mobilität und ihre Facetten: Zahlreiche Aussteller präsentierten die neuesten Serienprodukte mit zwei, drei oder vier Rädern. Insgesamt gab es mit 470 kostenlosen Probefahrten auch reges Interesse, die eFahrzeuge selbst auszuprobieren. Zur eRUDA waren heuer 135 Rallyeteilnehmer angereist. Sie kamen aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei, aus Italien, Österreich und der Schweiz. Der durchschnittliche Anreiseweg wird immer größer, genauso wie die Reichweite von E-Fahrzeugen. Heuer waren die E-Mobilisten im Schnitt 215 km weit zur eRUDA gekommen und zeigten, das man mit eine Elektrofahrzeug auch längere Strecken ohne Probleme fahren kann. Dies belegt klar die steigende Reichweite der eFahrzeuge und die bessere Verfügbarkeit der Schnelllade-Infrastruktur. eSternfahrten aus Miesbach, Augsburg und Mindelheim, die sich der eRUDA unterwegs anschlossen, sorgten für weitere Highlights und noch mehr Vernetzung. 49 Aussteller zeigten mehr als 140 E-Fahrzeuge auf den zahlreichen eMOBILen Events, vom Oldtimer bis zum Sportwagen, Pedelecs, E-Scotter und mehr waren vor Ort zu sehen.Am Samstag legten die 135 Teilnehmer eine Tagesstrecke von 99 Kilometern zurück. Stopp auf der ersten Etappe war in Kaufering. Dort stellten sich die Fahrzeuge zum „eRUDA“ Luftbild auf. In Kaufering trafen auch die LEW eSternfahrer aus Augsburg, sowie die IFEU eSternfahrer aus Mindelheim ein. Die nächste Etappe ging zur Landsberg eMOBIL in die wunderschöne Altstadt. Die eRUDA Challenge Teilnehmer fuhren direkt weiter. Sie wollten die höhere Reichweite ihres eFahrzeuges demonstrieren. Dazu fuhren sie über Schwangau, den Fernpass in Österreich, vorbei an der Zugspitze zur Garmisch-Partenkirchen eMOBIL und danach zurück zum Ausgangspunkt nach Fürstenfeldbruck. Die Teilnehmer der eRUDA Challenge legten damit insgesamt 254 Tageskilometer zurück.AM Sonntag sorgte die Adelshofener Blaskapellefür gute Stimmung, nach dem Weißwurstfrühstück ging die Tour von Fürstenfeldbruck zur Weilheim eMOBIL, wo die EWO eSternfahrer aus dem Landkreis Miesbach eintrafen.Das letzte Tagesziel führte auf den Kirchplatz zur Starnberg eMOBIL. Hier wurden die EWO eSternfahrer gemeinsam mit den eRUDA Teilnehmern zur E-STArt Sonderprüfung Alltagstauglichkeit begrüßt. Anschließend fuhren die Teilnehmer zur Siegerehrung nach Fürstenfeldbruck zur FFB eMOBIL zurück. Die Tagesstrecke am Sonntag betrug 108 Kilometer.Den Siegerpreis aus der Gesamtwertung, der vom Landkreises Fürstenfeldbruck gestiftet wurde, holte sich das TEAM ZOE mit 187 Punkten. Die 1. Plätze der E-STArt Sonderprüfung Alltagstauglichkeit gingen in der Kategorie Pedelec an Klaus Hindl, in der Kategorie eRoller an Horst Pipp mit dem Fahrzeug Kyburz DXS, in der Kategorie eMOBIL Sonderklasse an Michael Oetliker im Tesla Model S. In der Kategorie eMOBIL wurde Christoph Schaller im E-NV200 und in der Kategorie Plugin Hybrid wurde Davide Di Bella mit seinem BMW i3 REX ausgezeichnet. Der Gewinner mit dem höchsten Gesamtkilometerstand war Michael Oetliker im Hopp Schwiiz! Team mit stolzen 134.369 Kilometern. Das älteste Teilnehmerfahrzeug war Karsten Schippers mit seinem CityEl. Es wurde im Jahr 2007 erstmals zugelassen. Für die weiteste Anreise mit 900 Kilometern aus Tschechien wurde Milan Rajchl mit seinem Nissan Leaf herzlich gratuliert.Die Besucher konnten ein attraktives Vortrags- und Rahmenprogramm besuchen. Möglichkeiten zu Probefahrten mit Elektroautos wurden ausgiebig genutzt. Ebenfalls gut angenommen wurden zwei geführte Pedelec Touren für Besucher, die vom Verein Ziel 21 an beiden Veranstaltungstagen durchgeführt wurden. Die Tour schloss eine Besichtigung verschiedener Kraftwerke und der Windkrafträder in Mammendorf ein. Auf der FFB eMOBIL 2016 kamen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Die eRUDA eOLYMPIADE sorgte für Spiel und Spaß und lockte zahlreiche Kinder. Sie konnten über ihren Einsatz an Kreativität, Sportlichkeit und Wissen im Bereich eMOBILität eine Medaille gewinnen. Als besondere Highlights erwiesen sich die Flying Kids des TuS Fürstenfeldbruck und der französische World-Championship Teilnehmer Anthony Charlier. Sie holten sich mit ihren Stunts vom zahlreichen Publikum begeisterten Applaus ab. Ein Weißwurstfrühstück mit der Blasmusik Adelshofen am Sonntag sorgte für den passenden Lokalkolorit. Die FFB eMOBIL zeigte sich insofern für die eRUDA Teilnehmer als abwechslungsreicher Start- und Zielort.In Landsberg, Weilheim und Starnberg wurden die neuesten eFahrzeuge gezeigt – vom Pedelec bis zum Elektroauto stand alles auf dem Platz. Besichtigt werden konnten verschiedene Fahrzeugklassen, vom praktischen eAuto bis zum sportlichen Hochklassefahrzeug. Die Besucher genossen kostenlose Probefahrten. eMOBILität wurde so für Klein und Groß auf praktische Weise erlebbar. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der leisen und sauberen Atmosphäre im Herzen der Städte, die durch den ausschließlichen Betrieb der eFahrzeuge entstand.Die größte eMOBIL Rallye Deutschlands zeigte klar, dass viele Lösungen schon heute verfügbar sind. Die größte eMOBIL Rallye Deutschlands zeigte klar, dass viele Lösungen schon heute verfügbar sind. Es wurde sichtbar, wie leise und emissionsfrei Elektrofahrzeuge unterwegs sind.