Meilenstein bei Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens

1.10.2016Umweltminister stimmen Ratifizierung zu / Bundesminister Rupprechter "treibende Kraft"Elisabeth Köstinger, Umweltsprecherin der ÖVP im Europäischen Parlament, zeigt sich erfreut über den Ausgang der Verhandlungen der EU- Umweltminister: Die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens durch die Europäische Union wurde einstimmig beschlossen. "Die heutige Zustimmung der Mitgliedsstaaten ist ein Meilenstein auf dem Weg zum 2 °C-Ziel. Ein weiteres Zögern wäre ein fatales Signal Europas an die Welt gewesen", so Köstinger.Ein besonderer Dank gilt Umweltminister Rupprechter für seinen unermüdlichen Einsatz, so Köstinger. "Bundesminister Andrä Rupprechter ist eine treibende Kraft in der europäischen Klimapolitik. Österreich kann vor allem im Bereich Technologie, Innovation und dem Energiesektor eine entscheidende Vorbildrolle einnehmen", betont die ÖVP- Politikerin."Die COP21 ist ein Wendepunkt in der globalen Klimapolitik. Das fossile Zeitalter ist vorbei. Jetzt gilt es, im Sinne der getroffenen Vereinbarung zu handeln.", betont Köstinger.Rückfragen: Elisabeth Köstinger MEP, Tel.: +32-2-284-5211, elisabeth.koestinger@ep.europa.eu MMag. Marlies Felfernig, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-479- 404207, marlies.felfernig@ep.europa.eu