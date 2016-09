Bild: © Solarzelle Waldviertel





Hol Dir noch die Photovoltaik-Förderung 2016

500,- Euro Herbstbonus - Wir senken Lagerstände und die Preise

1.10.2016Bis zu € 1.375,- und jetzt zusätzlich € 500,- Herbst-Bonus bei Solarzelle WaldviertelDie Photovoltaik-Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bereits jetzt ist schon klar, dass auch 2016 ein extrem gutes Sonnenjahr mit äußerst hohen Solarstromerträgen werden wird. Die meisten Photovoltaikanlagen, die vom Photovoltaik-Spezialisten Solarzelle Waldviertel errichtet wurden, erreichten bereits in den vergangenen Wochen die prognostizierten Erträge für das gesamte Jahr.Auch für die Solarzelle Waldviertel selbst gibts 2016 jeden Menge Grund zur Freude: Trotz der von der Bundesregierung gekürzten Fördermittel bahnt sich 2016 ein Rekordjahr an errichteten Anlagen und verkauften Solarmodulen an. "Der Trend geht ganz stark in Richtung Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms. Zusammen mit der Förderung der OeMAG, die eine Kombination aus Investitionszuschuss und Einspeisetarif bieten, ist die Investition in PV-Anlagen wieder sehr lukrativ geworden." soweit der Solarzelle Waldviertel-Geschäftsführer Robert Willfurth.Einen speziellen 500-Euro-Herbstbonus gibts ab 1. Oktober bei Solarzelle Waldviertel beim Kauf einer Photovoltaikanlage ab einer Leistung von 5 kWp mit Modulen aus dem aktuellen Lagerbestand. Wer also clever ist holt sich jetzt noch 1.875,- Euro Klima- Energiefondsförderung mit Herbstbonus der Solarzelle Waldviertel.Einfach den Info-Flyer der Herbstaktion mit den aktuellen Lager-Produkten anfordern - per mail an info@waldviertler.at oder an 02842/51262, 0676/4302043.Zusätzlich gibts auch stark reduzierte Einzelstücke und Restposten.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / willfurth /