Nächste TTIP-Verhandlungsrunde kommende Woche in New York

1.10.2016Am Montag kommender Woche, am 3. Oktober startet in New York die 15. Verhandlungsrunde zum geplanten EU-US-Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP.Bis zum 7. Oktober wird es dabei um die Schwerpunkte Marktzugang und Regulierungszusammenarbeit, Pflanzen- und Tiergesundheit sowie die Branchen Automobil, Pharma, Chemie und Kosmetika, Informations- und Kommunikationstechnologien, Medizintechnik und Textil gehen. Ziel ist es, Textentwürfe zu allen Verhandlungskapiteln bis zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama fertig zu stellen. In Einklang mit der erneuten Bestätigung des Mandats durch die EU-Staats- und Regierungschefs beim letzten Europäischen Rat werden die TTIP-Verhandlungen auch nach der 15. Runde fortgesetzt.Quelle: EU-Kommission