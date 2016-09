Bild: © CKW / Ladestation der CKW





CKW hat ab sofort grösste E-Mobil-Flotte der Schweiz

1.10.2016CKW setzt auf Elektromobilität und fährt neu mit 50 Elektroautos die grösste E-Mobil-Flotte der Schweiz. Die Fahrzeuge werden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbarer Energie betrieben.CKW übernimmt in Sachen Elektromobilität schweizweit eine Vorreiterrolle: 50 Elektroautos der Typen Renault Zoe und Renault Kangoo werden ab sofort für die CKW-Gruppe unterwegs sein.Voraussichtlich dürfte mit den 50 Elektroautos in der Summe rund eine halbe Million Kilometer pro Jahr gefahren werden. Das entspricht einer Strecke von zwölf Mal rund um die Erde. CKW spart damit gegenüber den bisher in Gebrauch stehenden mit fossiler Energie betriebenen Fahrzeugen rund 30'000 Liter Treibstoff. Die neuen CKW-Elektrofahrzeuge sind im Betrieb emissionsfrei. Aufgeladen werden Sie zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie.«Erneuerbare Energien haben für uns einen hohen Stellenwert. Mit der schweizweit grössten Christian Hütwohl, CFO von CKW meint: "Erneuerbare Energien haben für uns einen hohen Stellenwert. Mit der schweizweit grössten E-Mobil-Flotte setzen wir nun auch im Bereich Mobilität ein ökologisches Ausrufezeichen. Zudem wollen wir den Beweis antreten, wie einfach und zuverlässig E-Mobilität heute funktioniert – nicht nur im Privat-, sondern auch im Geschäftsbereich."Ab Mitte November stehen am Firmenstandort Reussbühl/Luzern an der Täschmattstrasse vier Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Abends und an den Wochenenden können diese über die Carsharing-Plattform Sharoo reserviert und bezogen werden. Die öffentlich zugängliche Ladestation wird mit Strom von eigens auf dem Dach angebrachten Solarpanels geladen. Überschüssiger Strom wird in einer Batterie zwischengespeichert und nachts zum Laden der Autos verwendet.