Nur energieeffiziente Winterreifen kaufen

29.9.2016Reifen-Kennzeichnung bringt Kraftstoffersparnis und kürzeren BremswegLinz - "Derzeit wird jede 5. Tankfüllung allein für den Rollwiderstand des Reifens benötigt. Mit der europaweiten Energiekennzeichnung für Reifen soll sich das ändern", weist Gerhard Dell, Geschäftsführer des OÖ Energiesparverbandes auf das noch nicht allen bekannte "Energiepickerl" hin. "Naturgemäß kann diese Kennzeichnung nicht alle Eigenschaften eines Reifens beschreiben wie das ein umfassender Test tut, aber eine plakative Entscheidungshilfe betreffend Energieverbrauch ist sie jedenfalls".Reifen werden in eine sogenannte "Kraftstoff-Effizienzklasse" und "Nasshaftungs-Klasse" eingeteilt. Die Skala reicht von "A" bis "G". Zudem müssen die Rollgeräusche (in Dezibel) angegeben werden. Die Kennzeichnung hat in ganz Europa anhand eines genau festgelegten "Etiketts" zu erfolgen. Die Reifen müssen in den Verkaufsstellen so positioniert werden, daß der Endnutzer die Kennzeichnung deutlich wahrnehmen kann.Am auffälligsten ist die Farbskala zur Bewertung des Rollwiderstands, der den Kraftstoffverbrauch von Autos beeinflusst. Derzeit werden 20% des Treibstoffverbrauchs allein zur Überwindung des Rollwiderstands der Reifen verbraucht! Am Pickerl reichen die Klassen von der grün markierten Stufe A für besonders gut hin zur schlechtesten Klasse G in Rot. "Zwischen den Kategorien A und G liegen 7,5 Prozent Kraftstoffersparnis" weist Dell hin, "das können mehrere hundert Euro Spritkosten sein".Rechts oben auf dem Label werden mit Buchstaben von A (sehr gut) bis G (sehr schlecht) die Bremseigenschaften auf nasser Fahrbahn beurteilt. Mit Reifen der Klasse A verkürzt sich der Bremsweg eines PKWs z.B. bei Tempo 80 bei Nässe im Vergleich zu Reifen der Kategorie F um bis zu 18 Meter. Und es ist ein großer Unterschied, ob man 60 oder 42 Meter Bremsweg hat.Am unteren Rand des Labels findet sich ein Hinweis auf die Geräuschentwicklung beim Abrollen. Entscheidend ist dabei die Anzahl der fett dargestellten Schallwellensymbole. Reifen mit einer schwarzen Welle reduzieren das Abrollgeräusch um 20 % im Vergleich zu Reifen mit drei schwarzen Wellen.Reifen mit optimiertem Rollwiderstand bringen aber nichts, wenn Autofahrer einen Bleifuß haben. "Starkes Beschleunigen und schnelles Fahren machen den Spritspareffekt von guten Reifen oft zunichte", gibt Dell zu bedenken. Außerdem müsse der Luftdruck stimmen, damit Kraftstoff gespart wird