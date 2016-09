Bild: © Martin Krill - GF PROFES





Bitte für eine Idee beim Wirtschafskammer-Wettbewerb voten

28.9.2016Wir unterstützen Martin Krills Idee, die Mehrwertsteuer für Klimaschutzinvestitionen rückerstattet zu bekommenDie Idee: Umsetzung eines Klima-Bonus analog zum Handwerker-Bonus: Wer privat in Klimaschutzmaßnahmen investiert, zB.: in Biomassekessel, Solar- und PV-Anlagen, Wärmedämmung, E-Autos, etc erhält für diese Investitionen nach Vorlage der Rechnungen die MWSt retour. Einfach - verständlich - unbürokratisch - rasch umsetzbar - Vorteile für die heimische Wirtschaft, Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit/Reduktion der Auslandsabhängigkeit von fossilen Energien, Umwelt und Klima.Bitte voten Sie mit: https://www.hoppauf.at/#/story=506 Nicht lange reden - Gesetz beschließen und Hopp-auf!